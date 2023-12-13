Боруссія Д — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 13.12.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 13 грудня та розпочнеться о 22:00.

Парі Сен-Жермен в рамках поєдинку шостого туру групового етапу зіграє на виїзді проти дортмундської Боруссії.

№ Команда І В Н П З П О 1 Боруссія Дортмунд 5 3 1 1 6 3 10 2 ПСЖ 5 2 1 2 8 7 7 3 Ньюкасл Юнайтед 5 1 2 2 5 5 5 4 Мілан 5 1 2 2 3 7 5

Боруссія Д — Парі Сен-Жермен

Середа, 13 грудня, 22:00. Стадіон Сігнал Ідуна Парк, Дортмунд. Головний арбітр зустрічі — Гленн Нюберг (Швеція). Пряма трансляція на MEGOGO.

Боруссія Дортмунд доволі несподівано першою гарантувала собі вихід з групи, проте все ще може втратити перше місце у квартеті. Щоб цього не сталось, треба не допустити поразку від Парі Сен-Жермен. Якщо французи переможуть віцечемпіонів Німеччини, вони вийдуть до 1/8 фіналу з першого місця у групі.

У разі нічиєї, ПСЖ зможе посісти друге місце, якщо Ньюкасл не переможе Мілан. Навіть якщо ПСЖ програє, вони все одно можуть посісти друге місце, якщо Ньюкасл та Мілан зіграють унічию. У гіршому випадку ПСЖ займе третє місце та отримає путівку до стикових матчів Ліги Європи.

Команда Едіна Терзича невдало провела три останні гри, проте й супротивники були відповідні. Спочатку дортмундці зіграли внічию з Баєром в чемпіонаті, після цього вилетіли з Кубка Німеччини від Штутгарта, а згодом поступились й РБ Лейпциг в Бундеслізі. Звичайно, на великій дистанції ці результати не були б чимось дивним, але чемпіонські амбіції Боруссії дуже суттєво похитнулись.

Парі Сен-Жермен, своєю чергою, впевнено повернув собі лідерство в чемпіонаті Франції після невдалого старту сезону, а ось в Лізі чемпіонів команда Луїса Енріке все ще шукає себе. Поразка від Мілана та нічия з Ньюкаслом в минулому турі поставили парижан в небезпечне становище. Більше того, гра ПСЖ викликає багато питань — тільки сумнівний пенальті дозволив набрати один бал проти Ньюкасла, який мав 14 травмованих гравців перед зустріччю з ПСЖ та до цього обігрував супротивника вдома 4:1.

У обох команд достатньо багато гравців, що пропустять цей матч, проте майже до всіх втрат команди звикли. Хіба що ПСЖ доведеться обійтись без Усмана Дембеле, який вибув через дискваліфікацію, а це відмінна можливість для Лі Кан Іна довести, що фанати з Південної Кореї не дарма поєднують свої подорожі з відвідуванням стадіону.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ пропонується коефіцієнт 2,03, тоді як потенційний успіх Боруссії Д оцінюється показником 3,5. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.

Орієнтовні склади:

Боруссія Д: Кобель — Вольф, Гуммельс, Шлоттербек, Бенсебаїні — Забітцер, Озджан, Ройс, Брандт, Байно-Гіттенс — Фюллькруг

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньос, Шкрініяр, Ернандес — Заір-Емері, Угарте, Вітінья — Лі Кан-Ін, Коло Муані, Мбаппе

Не зіграють: Джан, Аллер, Нмеча, Дуранвілль, Мукоко, Рієрсон, Камара, Лотка, Меньє, Морей — Навас, Кімпембе, Мендеш, Фабіан Руіс, Дембеле

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