Ньюкасл — Мілан. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 13.12.2023

У рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті F на нас чекає протистояння між Ньюкасл Юнайтед та Міланом, яке пройде на стадіоні Сент-Джеймс Парк.

Перед останнім туром, напевно, найбільш очікуваною є розв'язка у групі F, де останнє місце у плей-оф Ліги чемпіонів розіграють між собою Парі Сен-Жермен, Ньюкасл Юнайтед та Мілан, причому останні двоє робитимуть це у очному протистоянні. На тлі останніх провальних результатів для багатьох "сороки" будуть виглядати не в найкращій позиції напередодні вирішального матчу, проте робити однозначні висновки через розгромні поразки від Евертона та Тоттенгема все ж не варто.

Певний спад у результатах підопічних Едді Гау був очікуваний на тлі просто кричучих кадрових проблем через виліт ключових виконавців фактично в кожній з ліній та відсутність через це адекватної ротації. Проте останні поєдинки могли дати можливість гравцям Ньюкасла перевести дух перед вирішальним ривком у Лізі чемпіонів, який відбудеться при власних уболівальниках на Сент-Джемс Парк. Не здивуємося, якщо "сороки" досягнуть успіху, адже вони вже неодноразово приємно дивували нас цієї осені.

І якщо Ньюкасл звик нас радувати в тих моментах, де цього не очікуєш, то Мілан якщо і радував у новому сезоні, то робив це дуже рідко. Так, у стані "россонері" також існують кадрові втрати, але вони не йдуть у жодне порівняння з тим, що сьогодні відбувається у таборі їхнього майбутнього суперника. Незважаючи на поточне третє місце в турнірній таблиці Серії А, команда Стефано Піолі переживає певну кризу, через що не розглядається як фаворит напередодні майбутньої зустрічі.

Однак однієї потенційної перемоги над Ньюкаслом гравцям Мілана може бути недостатньо для виходу до плей-оф Ліги чемпіонів. Більше того, навіть нічия не влаштує італійський гранд, якщо той сподівається бодай на Лігу Європи. Розклад для "россонері" простий і важкий одночасно. Простий – тому що потрібно виключно перемагати Ньюкасл, іншого немає. Важкий – треба також сподіватися на сприятливий результат у паралельному матчі у Дортмунді.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Едді Гау. Так, на перемогу Ньюкасла пропонується коефіцієнт 1,93, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 4,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ньюкасл Юнайтед: Дубравка - Тріпп'є, Ласеллс, Шер, Лівраменто - Лонгстафф, Бруно Гімараес, Жоелінтон - Альмірон, Ісак, Гордон

Мілан: Меньян - Калабрія, Томорі, Тео Ернандес, Флоренці - Лофтус-Чік, Муса, Рейндерс - Рафаель Леау, Жиру, Пулішич

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

РОЗКЛАДИ ПЕРЕД ОСТАННІМ ТУРОМ

- Ньюкасл вийде до 1/8 фіналу з другого місця, якщо обіграє Мілан, а ПСЖ втратить очки з Боруссією. Ньюкасл займе третє місце та отримає путівку до стикових матчів Ліги Європи, якщо зіграє внічию, або якщо переможе і одночасно переможе ПСЖ.

- Мілан вийде до 1/8 фіналу з другого місця, якщо обіграє Ньюкасл, а ПСЖ зазнає поразки у Дортмунді. Мілан займе третє місце і отримає путівку до стикових матчів Ліги Європи, якщо обіграє Ньюкасл, а ПСЖ уникне поразки в Дортмунді.