Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

У групі G на нас чекають два матчі: Лейпциг прийматиме Янг Бойз, а Манчестер Сіті відправиться в гості до Црвени Звезди.
Лейпциг — Янг Бойз
Середа, 13 грудня, 19:45, стадіон Ред Булл Арена (Лейпциг)
Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO
Протистояння на Ред Булл Арені позбавлене будь-якої інтриги, оскільки Лейпциг вже точно буде другим та зіграє в плей-офф ЛЧ, а Янг Бойз вирушають до Ліги Європи.
Перша зустріч цих команд у Швейцарії завершилася з рахунком 3:1 на користь німців. Ймовірно, вдома "бики" теж не відчують проблем в матчі зі швейцарцями.
На вихідних був найважчий матч проти Боруссії Дортмунд (3:2), а попереду ще гра з Гоффенгаймом. Тож Марко Розе, ймовірно, вдасться до ротації та дасть відпочити лідерам колективу.
Що стосується Янг Бойз, то команда Вікі Рафаеля зосереджена не тільки на виступах на євроарені, а й на чемпіонських перегонах. Вони є лідерами, проте Серветт, Санкт-Галлен та Цюрих нав'язують неабияку боротьбу. До речі, на вихідних Янг Бойз розбив Санкт-Галлен з рахунком 3:0.
Орієнтовні склади
Лейпциг: Бласвіх — Сімакан, Клостерманн, Лукеба — Хенрікс, Хайдара, Шлагер, Раум — Баумгартнер, Сімонс — Опенда
Не зіграють: Вернер, Ольмо, Орбан (усі – травма)
Янг Бойз: фон Балльмос — Гарсія, Беніто, Аменда, Блум — Угриніч, Ньяссе, Лаупер, Монтейро — Нсаме, Еліа
Не зіграють: Деме, Імері, Іттен (усі – травма)
Поточна форма
прогноз 3:1
Црвена Звезда — Манчестер Сіті
Середа, 13 грудня, 19:45, Райко Мітіч (Белград)
Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO
Манчестер Сіті переживає не найкращий період. За останні п'ять матчів підопічні Гвардіоли змогли здобути лише дві перемоги. Як наслідок — четверте місце в АПЛ, тому витрачати всі сили на матч з сербами вони не стануть. Гвардіола дасть ігровий час гравцям, які менше його отримують. І це логічно, тому що перше місце нікуди не дінеться від чинного володаря "вухастого" кубка.
Команда Бахара Барака зосередиться на внутрішньому чемпіонаті. Црвена Звезда лідирує в першості Сербії, випереджаючи Партизан лише за додатковими показниками. На вихідних вони обіграли Младост Лучани з рахунком 3:1.
Орієнтовні склади
Црвена Звезда: Глазер — Ніколіч, Драгович, Спаїч, Митрович — Хван, Міяйлович — Лучич, Катай, Букарі — Олайніка
Не зіграють: Фалько (травма)
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Сілва, Фоден, Гриліш — Альварес
Не зіграють: Де Брюйне, Голанд, Доку (усі – травма)
Поточна форма
прогноз 1:4