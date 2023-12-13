Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті G.

У групі G на нас чекають два матчі: Лейпциг прийматиме Янг Бойз, а Манчестер Сіті відправиться в гості до Црвени Звезди.

Лейпциг — Янг Бойз

Середа, 13 грудня, 19:45, стадіон Ред Булл Арена (Лейпциг)

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Протистояння на Ред Булл Арені позбавлене будь-якої інтриги, оскільки Лейпциг вже точно буде другим та зіграє в плей-офф ЛЧ, а Янг Бойз вирушають до Ліги Європи.

Перша зустріч цих команд у Швейцарії завершилася з рахунком 3:1 на користь німців. Ймовірно, вдома "бики" теж не відчують проблем в матчі зі швейцарцями.

На вихідних був найважчий матч проти Боруссії Дортмунд (3:2), а попереду ще гра з Гоффенгаймом. Тож Марко Розе, ймовірно, вдасться до ротації та дасть відпочити лідерам колективу.

Що стосується Янг Бойз, то команда Вікі Рафаеля зосереджена не тільки на виступах на євроарені, а й на чемпіонських перегонах. Вони є лідерами, проте Серветт, Санкт-Галлен та Цюрих нав'язують неабияку боротьбу. До речі, на вихідних Янг Бойз розбив Санкт-Галлен з рахунком 3:0.

Орієнтовні склади

Лейпциг: Бласвіх — Сімакан, Клостерманн, Лукеба — Хенрікс, Хайдара, Шлагер, Раум — Баумгартнер, Сімонс — Опенда

Не зіграють: Вернер, Ольмо, Орбан (усі – травма)

Янг Бойз: фон Балльмос — Гарсія, Беніто, Аменда, Блум — Угриніч, Ньяссе, Лаупер, Монтейро — Нсаме, Еліа

Не зіграють: Деме, Імері, Іттен (усі – травма)

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прогноз 3:1

Црвена Звезда — Манчестер Сіті

Середа, 13 грудня, 19:45, Райко Мітіч (Белград)

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Манчестер Сіті переживає не найкращий період. За останні п'ять матчів підопічні Гвардіоли змогли здобути лише дві перемоги. Як наслідок — четверте місце в АПЛ, тому витрачати всі сили на матч з сербами вони не стануть. Гвардіола дасть ігровий час гравцям, які менше його отримують. І це логічно, тому що перше місце нікуди не дінеться від чинного володаря "вухастого" кубка.

Команда Бахара Барака зосередиться на внутрішньому чемпіонаті. Црвена Звезда лідирує в першості Сербії, випереджаючи Партизан лише за додатковими показниками. На вихідних вони обіграли Младост Лучани з рахунком 3:1.

Орієнтовні склади

Црвена Звезда: Глазер — Ніколіч, Драгович, Спаїч, Митрович — Хван, Міяйлович — Лучич, Катай, Букарі — Олайніка

Не зіграють: Фалько (травма)

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Родрі, Ковачич — Сілва, Фоден, Гриліш — Альварес

Не зіграють: Де Брюйне, Голанд, Доку (усі – травма)

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