Ліга чемпіонів. Група Е. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті Е.

Сьогодні, 13 грудня, у рамках квартету Е у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів пройдуть два поєдинки. У першій зустрічі мадридський Атлетіко зіграє проти Лаціо, а у другому матчі Селтік прийме Феєнорд.

№ Команда І В Н П З П О 1 Атлетіко 5 3 2 0 15 6 11 2 Лаціо 5 3 1 1 7 5 10 3 Феєнорд 5 2 0 3 8 8 6 4 Селтік 5 0 1 4 3 14 1

Атлетіко — Лаціо

Середа, 13 грудня, 22:00, Метрополітано, Мадрид. Головний арбітр – Сердар Гезюбююк (Нідерланди). Пряма трансляція на MEGOGO

Матч між Атлетіко та Лаціо – це битва за перше місце у групі. Усього один бал поділяє дві команди, які вже гарантували собі місця у плей-оф головного єврокубка.

Атлетіко реабілітувався за минулорічний провал у Лізі чемпіонів на груповому етапі і тепер може розглядати матч із "орлами" як підготовку до плей-оф. "Матрасники" мають намір не програти і посісти перше місце у групі, чого не було з сезону-2016/17.

В останній грі команда Дієго Сімеоне обіграла Альмерію (2:1), а голами відзначилися Альваро Мората та Анхель Корреа. Мадридці мають хорошу статистику — дві домашні перемоги в групі з різницею м'ячів 9:2, до того ж вони не поступаються Лаціо в чотирьох останніх іграх.

Для Лаціо це третя путівка до плей-оф в історії клубу та перша за останні три роки. Остання перемога Лаціо над Атлетіко в Іспанії була у березні 1998 року. В останніх 18 виїзних матчах у ЛЧ Лаціо поступився 11 разів, тож розраховувати на успіх досить складно.

Минулого вікенду Лаціо перервав триматчеву серію перемог нічиєю з Вероною (1:1). "Орли" поки що в середині таблиці Серії А, але відставання від топ-4 становить лише чотири очки, так що все ще попереду.

Що стосується кадрів, то у Атлетіко у лазареті Тома Лемар та Пабло Барріос. У Лаціо під питанням Адам Марушич після гри з Вероною, а також травмовані Алессіо Романьолі, Патрік та Густав Ісаксен. Також дискваліфіковано Ніколу Ровелу.

Між собою Атлетіко та Лаціо провели шість матчів: три перемоги мадридців, одна у римлян та дві нічиї. Різниця м'ячів – 7:4.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетіко: Облак — Ліно, Ермосо, Хіменес, Вітсель, Льоренте — Сауль, Коке, Де Пауль — Грізманн, Мората.

Лаціо: Проведель — Хісай, Хіла, Казале, Лаццарі — Альберто, Гендузі, Катальді — Дзакканьї, Андерсон, Іммобіле.

прогноз 2:0

Селтік — Феєнорд

Середа, 13 грудня, 22:00, Селтік Парк, Глазго. Головний арбітр – Бенуа Бастьєн (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO

Селтік і Феєнорд не змогли поборотися за місця у плей-оф, але голландці проклали собі шлях до Ліги Європи, а ось шотландці залишилися ні з чим.

Селтік не може подолати груповий етап ЛЧ із сезону-2012/13 і цього року було розчарування після чотирьох поразок та лише одного нічийного результату. Після поразки від Лаціо минулого туру, Селтік став першою "британською" командою, яка не може виграти в єврокубках протягом 15 ігор поспіль. Цього разу Селтік спробує хоч якось порадувати своїх фанатів у єврокубках, які не бачили перемог вже 12 ігор поспіль.

Минулого вікенду "кельтів" також чекало розчарування в чемпіонаті, де вони несподівано поступилися Кілмарноку (1:2), але незважаючи на це команда Брендана Роджерса продовжує лідирувати з відривом від Рейнджерс у п'ять очок, але у суперника є гра в запасі.

Феєнорд розраховував потрапити до 1/8 фіналу ЛЧ, але він програв Атлетіко, а їхня надія на Селтік у матчі проти Лаціо була марною, але все ж таки єврокубкова весна забезпечена.

Команда Арне Слота минулого вікенду здобула перемогу над Волендамом (3:1) після поразки від ПСВ (1:2). Зараз Феєнорд посідає друге місце у чемпіонаті у статусі чемпіона, але відставання від ПСВ вже становить десять балів.

Феєнорд прагнутиме перервати свою безвиграшну серію із семи гостьових ігор поспіль у Лізі чемпіонів. Жодна голландська команда ніколи не поступалася вісім разів поспіль у головному турнірі Європи.

Якщо говорити про кадрову ситуацію, то у Селтіка в лазареті — Хатате, Абада та Маеда. У голландців недоступні Ніувкооп та Джаханбаш, а Хартман та Стенгс під питанням.

Усього між собою команди провели два матчі, у двох з яких перемогу святкував Феєнорд. За статистикою м'ячів 4:1 на користь голландців.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Селтік: Гарт — Тейлор, Скейлс, Картер-Вікерс, А. Джонстон — Макгрегор, О'Райлі, Івата — Пальма, Фурухасі, О Хен Гю.

Феєнорд: Бейлов — Лопес, Ганцко, Траунер, Гертрейда — Віффер, Тімбер, Зеррукі — Пайшан, Мінте, Хіменес.