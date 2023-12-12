Мусіала: Матч проти МЮ — гарна можливість для Баварії повернути впевненість

Півзахисник дав свій коментар.

Джамал Мусіала поділився очікуваннями від матчу з Манчестер Юнайтед у шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Поразка від Айнтрахта здивувала нас, але ми дивимось у майбутнє, і це хороша можливість повернути впевненість. Думаю, з ким би ми не грали, ми завжди хочемо перемогти.

Ми хочемо продовжити нашу безпрограшну серію на групових етапах Ліги чемпіонів і хочемо зберегти ритм до зимової паузи, тому цей матч дуже важливий для нас.

Ми вийдемо, щоби постаратися перемогти", — наводить слова Мусіали ESPN.

Матч Манчестер Юнайтед – Баварія відбудеться сьогодні о 22:00.