Ліга чемпіонів. Група D. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті D.

У заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють Інтер та Сосьєдад, а також Зальцбург та Бенфіка.

Інтер — Сосьєдад

Вівторок, 12 грудня, 22:00, стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Арбітр зустрічі — Сандро Шерер

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Інтеру зіграє з Лаціо в найближчому турі Серії А. Враховуючи складний календар команди, очікується кілька змін у складі на гру проти Сосьєдада: Фраттезі замінить Бареллу на півзахисті, Дарміан повернеться до центру захисту, а Куадрадо розпочне гру праворуч. Санчес може замінити Мартінеса, а аргентинець посилить команду у другому таймі.

Сосьєдад в останніх іграх показав гарний футбол, але не зміг виграти у Зальцбурга та Осасуни, а також здобув скромну перемогу в Кубку Іспанії над Андраче.

Щоб зайняти перше місце у групі, Інтер має перемогти Реал Сосьєдад.

Орієнтовні склади

Інтер: Зоммер – Дарміан, Ачербі, Аугусто – Куадрадо, Фраттезі, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Санчес, Тюрам.

Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Норман, Муньос — Субіменді — Кубо, Туррієнтес, Меріно, Захарян — Оярсабаль.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 1:0

Зальцбург — Бенфіка

Вівторок, 12 грудня, 22:00, стаіон Ред Булл Арена, Зальцбург. Арбітр зустрічі — Даніель Шіберт

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Бенфіка проведе свій останній матч у групі D Ліги чемпіонів проти Зальцбурга на виїзді. Португальській команді необхідно здобути перемогу у три м'ячі, щоб уникнути вильоту з єврокубків.

Незважаючи на те, що обидві команди вже не можуть претендувати на місце у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Зальцбург має більш вигідну позицію у боротьбі за вихід до плей-оф Ліги Європи.

Очікується, що у стартовому складі за Бенфіку вийде українець Анатолій Трубін.

Орієнтовні склади

Зальцбург: Шлагер – Дедич, Пьонтковські, Павлович, Ульмер – Гурна-Дует – Капальдо, Сушич – Глух – Шимич, Конате.

Бенфіка: Трубін – Аурснес, Марселіно, Отаменді, Родрігес – Невеш, Кокчу – Марія, Сілва, Маріу – Муса.

Очні зустрічі

Поточна форма