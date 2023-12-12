Ліга чемпіонів. Група C. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті C.

У заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів між собою зіграють Наполі та Брага, а також Уніон Берлін та Реал.

Наполі — Брага

Вівторок, 12 грудня, 22:00, стадіон Дієго Армандо Марадона, Неаполь. Арбітр зустрічі — Славко Вінчич

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Наполі може мінімально поступитися Бразі, але навіть у цьому випадку вони вийдуть до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з другого місця завдяки кращій різниці голів. Проте команда не хоче навіть думати про такий результат.

Для того, щоб Брага вийшла до 1/8 фіналу, їм потрібно перемогти з різницею у два голи. Якщо ж вони зіграють унічию, то гарантовано посядуть третє місце, навіть якщо Уніон виграє у Реала у паралельному матчі.

Нагадаємо, що у першому колі Наполі обіграв Брагу з рахунком 2:1.

За версією букмекерів, Наполі – фаворит зустрічі: перемога італійської команди оцінюється коефіцієнтом 1.51, а португальської – 6.50. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 4.75.

Орієнтовні склади

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Натан – Ангісса, Лоботка, Зелінськи – Політано, Осімген, Ельмас.

Брага: Матеус – Гомес, Саатчі, Олівейра, Борха – Карвальо, Саласар – Джало, Піцці, Орта – Банза.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 2:1

Уніон Берлін — Реал

Вівторок, 12 грудня, стадіон Олімпіа, Берлін. Арбітр зустрічі — Раді Обренович

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Реал — одна із двох команд у поточному розіграші Ліги чемпіонів, яка набрала максимальну кількість очок за п'ять ігор. Чи важливо мадридській команді перемогти та набрати 18 очок? Відповідь на це питання покаже сьогоднішня гра.

У той же час, Уніон Берлін повинен перемагати на своєму полі Реал, щоб вийти до Ліги Європи. При цьому, Наполі повинен ще обіграти Брагу в такому випадку. Будемо відвертими, імовірність, що ці дві події відбудуться не така велика.

За версією букмекерів, Реал – фаворит зустрічі: перемога мадридської команди оцінюється коефіцієнтом 1.86, а німецької – 4.15. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.00.

Орієнтовні склади

Уніон: Реннов – Юранович, Кнохе, Лейте, Руссійон – Хедіра, Габерер – Ааронсон, Фолланд, Госенс – Беренс.

Реал: Кепа – Васкес, Рюдігер, Начо, Гарсія – Вальверде, Модрич, Себальйос – Діас, Хоселу, Родріго.

Очні зустрічі

Поточна форма