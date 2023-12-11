Стало відомо, яка бригада арбітрів обслуговуватиме матч Порту-Шахтар

Румуни в поміч.

13 грудня о 22:00, донецький Шахтар в рамках шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів на Ештадіу де Драгау проведе вирішальний матч проти Порту.

На цьому матчі працюватиме румунська бригада арбітрів на чолі з Іштваном Ковачем. Допомагати йому будуть Василе Марінеску та Овідіу Артені — лайнсмени. Четвертий рефері – Марцел Бірсан.

Ковач двічі обслуговував матчі за участі Шахтаря. Всі вони прийшлися на сезон -2021/22: у кваліфікації Ліги чемпіонів з бельгійським Генком (2:1) та у груповому раунді з міланським Інтером (0:0).