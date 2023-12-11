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-
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-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
Антверпен
-
Барселона
-
13 грудня
22:00
Порту
-
Шахтар
-
13 грудня
22:00

Анчелотті: З Уніоном зіграє Кепа, добре, що Лунін отримав можливість і чудово впорався

11 грудня 2023

АНДРІЙ ЛУНІН, GETTY IMAGES

Італієць повідомив, що українець повертається на лаву для запасних.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті повідомив, що у матчі проти Уніон Берліна у стартовому складі вийде Кепа Аррісабалага.

"Завтра гратиме Кепа. Чи це справедливо? Я не знаю, якщо залишати когось на лавці несправедливо, то всі ігри були б несправедливими. Хтось повинен залишитися в запасі.

Лунін мав можливість, яку він не мав у минулому. Ми раді, він отримав можливість і добре впорався.

Відрізок від Луніна був добрим, але треба пам'ятати, що Кепа завжди добре справлявся", — наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, що матч Уніон Берлін – Реал відбудеться 12 грудня о 22:00.

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