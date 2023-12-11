Порту — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 13.12.2023

У середу, 13 грудня, донецький Шахтар у гостьовому матчі зіграє проти португальського Порту в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Порту — Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
Єврокубковий поєдинок проходитиме на стадіоні Драгау в місті Порту. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу Порту — Шахтар
Трансляція матчу буде доступна в цій новині 13 листопада й почати її дивитись можна, починаючи з 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція проходитиме безкоштовно, й будь-хто може до неї приєднатись.
Після чотирьох турів Шахтар іде третім у групі Н, набравши дев’ять очок. У Порту також дев’ять очок, але друга сходинка через перемогу в першій грі.
Нагадаємо, у матчі першого туру Ліги чемпіонів Шахтар у Гамбурзі поступився португальцям (1:4).