Порту — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 13.12.2023

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 13 грудня о 22:00.

У середу, 13 грудня, донецький Шахтар у гостьовому матчі зіграє проти португальського Порту в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Порту — Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Єврокубковий поєдинок проходитиме на стадіоні Драгау в місті Порту. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Порту — Шахтар

Трансляція матчу буде доступна в цій новині 13 листопада й почати її дивитись можна, починаючи з 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція проходитиме безкоштовно, й будь-хто може до неї приєднатись.

Після чотирьох турів Шахтар іде третім у групі Н, набравши дев’ять очок. У Порту також дев’ять очок, але друга сходинка через перемогу в першій грі.

Нагадаємо, у матчі першого туру Ліги чемпіонів Шахтар у Гамбурзі поступився португальцям (1:4).