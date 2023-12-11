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2
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0
28 листопада
19:45
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0
28 листопада
19:45
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Атлетіко
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28 листопада
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Мілан
1
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3
28 листопада
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1
Ньюкасл Юнайтед
1
28 листопада
22:00
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3
РБ Лейпциг
2
28 листопада
22:00
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2
Црвена Звезда
0
28 листопада
22:00
Барселона
2
Порту
1
28 листопада
22:00
Галатасарай
3
Манчестер Юнайтед
3
29 листопада
19:45
Севілья
2
ПСВ
3
29 листопада
19:45
Баварія
0
Копенгаген
0
29 листопада
22:00
Арсенал
6
Ланс
0
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
4
Наполі
2
29 листопада
22:00
Брага
1
Уніон Берлін
1
29 листопада
22:00
Бенфіка
3
Інтер
3
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
0
РБ Зальцбург
0
29 листопада
22:00
Ланс
-
Севілья
-
12 грудня
19:45
ПСВ
-
Арсенал
-
12 грудня
19:45
Копенгаген
-
Галатасарай
-
12 грудня
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Баварія
-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
Наполі
-
Брага
-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
Бенфіка
-
12 грудня
22:00
Інтер
-
Реал Сосьєдад
-
12 грудня
22:00
Црвена Звезда
-
Манчестер Сіті
-
13 грудня
19:45
РБ Лейпциг
-
Янг Бойз
-
13 грудня
19:45
Селтік
-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
Антверпен
-
Барселона
-
13 грудня
22:00
Порту
-
Шахтар
-
13 грудня
22:00

Порту — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 13.12.2023

11 грудня 2023

фото ФК Шахтар Донецьк

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 13 грудня о 22:00.

У середу, 13 грудня, донецький Шахтар у гостьовому матчі зіграє проти португальського Порту в рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Порту — Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Єврокубковий поєдинок проходитиме на стадіоні Драгау в місті Порту. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Порту — Шахтар

 

Трансляція матчу буде доступна в цій новині 13 листопада й почати її дивитись можна, починаючи з 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція проходитиме безкоштовно, й будь-хто може до неї приєднатись.

Після чотирьох турів Шахтар іде третім у групі Н, набравши дев’ять очок. У Порту також дев’ять очок, але друга сходинка через перемогу в першій грі.

Нагадаємо, у матчі першого туру Ліги чемпіонів Шахтар у Гамбурзі поступився португальцям (1:4).

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