Порту — Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів 13.12.2023

Дізнайся, де дивитися матч шостого туру групового етапу головного єврокубкового турніру

У середу, 13 грудня, донецький Шахтар проведе гостьовий поєдинок проти португальського Порту.

Поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться на стадіоні Драгау в місті Порту. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів фаворитом матчу є команда Сержіу Консейсау.

Де дивитись Порту — Шахтар?

У прямому ефірі гру покаже платформа MEGOGO. Більше того, перед грою та після матчу буде пряме включення зі студії, де журналісти та експерти обговорять поєдинок.

Зазначимо, що в матчі п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар у Гамбурзі вдруге обіграв Антверпен (1:0) та закріпив за собою місце у весняній частині єврокубків.

У прийдешній гри "гірники" визначатимуть, чи зіграють вони в Лізі чемпіонів, чи перейдуть до Ліги Європи.

Нагадаємо, матч Порту — Шахтар відбудеться 13 грудня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.