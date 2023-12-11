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0
28 листопада
19:45
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0
28 листопада
19:45
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1
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1
28 листопада
22:00
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3
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2
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22:00
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2
Црвена Звезда
0
28 листопада
22:00
Барселона
2
Порту
1
28 листопада
22:00
Галатасарай
3
Манчестер Юнайтед
3
29 листопада
19:45
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2
ПСВ
3
29 листопада
19:45
Баварія
0
Копенгаген
0
29 листопада
22:00
Арсенал
6
Ланс
0
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
4
Наполі
2
29 листопада
22:00
Брага
1
Уніон Берлін
1
29 листопада
22:00
Бенфіка
3
Інтер
3
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
0
РБ Зальцбург
0
29 листопада
22:00
Ланс
-
Севілья
-
12 грудня
19:45
ПСВ
-
Арсенал
-
12 грудня
19:45
Копенгаген
-
Галатасарай
-
12 грудня
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Баварія
-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
Наполі
-
Брага
-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
Бенфіка
-
12 грудня
22:00
Інтер
-
Реал Сосьєдад
-
12 грудня
22:00
Црвена Звезда
-
Манчестер Сіті
-
13 грудня
19:45
РБ Лейпциг
-
Янг Бойз
-
13 грудня
19:45
Селтік
-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
Антверпен
-
Барселона
-
13 грудня
22:00
Порту
-
Шахтар
-
13 грудня
22:00

Порту — Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів 13.12.2023

11 грудня 2023

фото ФК Шахтар Донецьк

Дізнайся, де дивитися матч шостого туру групового етапу головного єврокубкового турніру

У середу, 13 грудня, донецький Шахтар проведе гостьовий поєдинок проти португальського Порту.

Поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться на стадіоні Драгау в місті Порту. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів фаворитом матчу є команда Сержіу Консейсау.

Де дивитись Порту — Шахтар?

У прямому ефірі гру покаже платформа MEGOGO. Більше того, перед грою та після матчу буде пряме включення зі студії, де журналісти та експерти обговорять поєдинок.

Зазначимо, що в матчі п’ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар у Гамбурзі вдруге обіграв Антверпен (1:0) та закріпив за собою місце у весняній частині єврокубків.

У прийдешній гри "гірники" визначатимуть, чи зіграють вони в Лізі чемпіонів, чи перейдуть до Ліги Європи.

Нагадаємо, матч Порту — Шахтар відбудеться 13 грудня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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