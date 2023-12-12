Ліга чемпіонів. Група B. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків третього туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті B.

У рамках квартету B групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА увечері на нас чекають два протистояння: ПСВ прийматиме вдома Арсенал, тоді як Севілья зіграє на виїзді з Лансом.

ПСВ — Арсенал

Вівторок. 12 грудня. 19:45. Стадіон Філіпс (Ейндговен). Головний арбітр - Тобіас Штілер (Німеччина). Пряма трансляція на Megogo

Лідери групи з'ясовуватимуть стосунки між собою, хоча й результат матчу ніяк не вплине на підсумкове місце команд в турнірній таблиці. Арсенал вже гарантував собі перше місце, а ПСВ не опуститься нижче другої сходинки.

Арсенал зіграє у плей-оф ЛЧ уперше з сезону 2016/17, ПСВ – уперше з кампанії 2015/16.

"Каноніри" підходять до матчу в Ейндговені з ненайкращим настроєм. На вихідних команда Мікеля Артети програла у внутрішній першості Астон Віллі та поступилась лідерством у чемпіонаті Ліверпулю.

Тим часом ПСВ під керівництвом Петера Боша взяв чемпіонський темп в Ередивізі. Ейндговенці виграли всі 15 матчів першості із загальним рахунком 52:6. Після 15-ти турів вони випереджають найближчого переслідувача в особі чинного чемпіона Нідерландів Феєнорд на 10 очок.

Єдина поразка ПСВ в цьому сезоні сталась саме в матчі проти Арсеналу. В першому турі ЛЧ вони поступились на Емірейтс з рахунком 0:4. Голи на рахунку Тросара, Сака, Жезуса та Едегора.

За версією букмекерів, фаворитом у цьому протистоянні є ПСВ. Так, на перемогу ейндговенців пропонується коефіцієнт 2,52, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 2,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,86.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСВ: Бенітес — Ван Анхолт, Ромальо, Боскальї, Дест — Шутен, Верман — Бакайоко, Тіль, Тіллман — Де Йонг

Не зіграють: Лосано (перебір жовтих), Обіспо, Ланг

Арсенал: Рая - Вайт, Габріель, Саліба, Зінченко — Гаверц, Райс, Едегор — Мартінеллі, Жезус, Сака

Не зіграють: Тімбер, Парті, Сміт-Роу, Фабіо Вієйра, Томіясу (усі – травма)

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:2



Ланс — Севілья

Вівторок. 12 грудня. 19:45. Стад Фелікс Болар (Ланс). Головний арбітр - Фелікс Цваєр (Німеччина). Пряма трансляція на Megogo

Попри те, що Севілья — грізний суперник для будь-якого клубу, для іспанців проблема полягає в тому, що Ланс у рідних стінах за поточний сезон програв лише один матч — Мецу в чемпіонаті Франції.

Французькому колективу для проходу в другий за значимістю єврокубок досить просто не програти. Втім, Севілья має у цій зустрічі поборотися, адже сезон і так уже можна вважати провальним, а якщо команда не зможе вийти до Ліги Європи, то це буде безумовний провал по всіх фронтах.

Ланс йде у Лізі 1 на сьомій сходинці. На вихідних вони розписали мирову з Монпельє — 0:0. Тим часом Севілья 16-та в Лі Лізі, команда Дієго Алонсо на 4 очки випереджає зону вильоту та не вигравала в чемпіонаті 9 матчів поспіль. На вихідних вони поступили на виїзді Мальорці з рахунком 0:1.

В першому турі цього розіграшу ЛЧ команди розписали мирову — 1:1. На гол Окампоса своїм точним пострілом відповів Фюльжіні.

За версією букмекерів, фаворитом у цьому протистоянні є Ланс. Так, на перемогу французів пропонується коефіцієнт 2,03, тоді як потенційний успіх іспанців оцінюється показником 3,81. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,71.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ланс: Самба — Медіна, Дансо, Граді — Хайдара, Абдул Самед, Менді, Франківськи — Фюльжені, Ваї, Гілавоги

Не зіграють: Кабо, Сілла, Машаду, Фаріньєс (усі — травма)

Севілья: Дмитрович — Педроса, Гудель, Рамос, Санчес — Ракітіч, Сумаре, Соу — Лукебакіо, Ен-Несірі, Торрес

Не зіграють: Акунья, Баде, Вакас, Куассі, Ламела, Нюланд, Сусо (усі — травма), Фернандо, Окампос (дискваліфікація)

ПОТОЧНА ФОРМА