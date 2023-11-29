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-
12 грудня
19:45
Копенгаген
-
Галатасарай
-
12 грудня
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Баварія
-
12 грудня
22:00
Уніон Берлін
-
Реал Мадрид
-
12 грудня
22:00
Наполі
-
Брага
-
12 грудня
22:00
РБ Зальцбург
-
Бенфіка
-
12 грудня
22:00
Інтер
-
Реал Сосьєдад
-
12 грудня
22:00
Црвена Звезда
-
Манчестер Сіті
-
13 грудня
19:45
РБ Лейпциг
-
Янг Бойз
-
13 грудня
19:45
Селтік
-
Феєнорд
-
13 грудня
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
13 грудня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
ПСЖ
-
13 грудня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Мілан
-
13 грудня
22:00
Антверпен
-
Барселона
-
13 грудня
22:00
Порту
-
Шахтар
-
13 грудня
22:00

Трубін та Зінченко зіграють з перших хвилин у матчах Ліги чемпіонів

29 листопада 2023

Анатолій Трубін, ФК Бенфіка

Трубіну протистоятиме Інтер, а Зінченко зіграє проти Ланса.

Сьогодні, 29 листопада, відбудуться матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

В одному із матчів португальська Бенфіка на своєму полі прийме міланський Інтер. Тренерський штаб "орлів" довірив місце в основному складі українському воротареві Анатолію Трубіну.

Бенфіка: Трубін — Морато, Отаменді, Марселіно, Еурснес — Невеш, Флорентіну — Жуан Маріу, Рафа Сілва, Ді Марія — Тенгстедт.

Для 22-річного українця це буде 14 матч цього сезону. До цього він провів 13 ігор, з яких п'ять на нуль за 11 пропущених м'ячів.

У ще одній зустрічі лондонський Арсенал на Емірейтс прийме французький Ланс. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета вирішив довірити місце у старті українському захиснику Олександру Зінченку.

Арсенал: Рая — Зінченко, Габріел, Саліба, Томіясу — Гаверц, Райс, Едегор — Мартінеллі, Сака, Жезус.

Для 26-річного українця це буде 18 матч у поточній кампанії. На його рахунок 17 ігор та один забитий м'яч.

Нагадаємо, матчі Ліги чемпіонів розпочнуться о 22:00 за київським часом.

команди
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