Трубін та Зінченко зіграють з перших хвилин у матчах Ліги чемпіонів

Трубіну протистоятиме Інтер, а Зінченко зіграє проти Ланса.

Сьогодні, 29 листопада, відбудуться матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

В одному із матчів португальська Бенфіка на своєму полі прийме міланський Інтер. Тренерський штаб "орлів" довірив місце в основному складі українському воротареві Анатолію Трубіну.

Бенфіка: Трубін — Морато, Отаменді, Марселіно, Еурснес — Невеш, Флорентіну — Жуан Маріу, Рафа Сілва, Ді Марія — Тенгстедт.

Для 22-річного українця це буде 14 матч цього сезону. До цього він провів 13 ігор, з яких п'ять на нуль за 11 пропущених м'ячів.

У ще одній зустрічі лондонський Арсенал на Емірейтс прийме французький Ланс. Головний тренер "канонірів" Мікель Артета вирішив довірити місце у старті українському захиснику Олександру Зінченку.

Арсенал: Рая — Зінченко, Габріел, Саліба, Томіясу — Гаверц, Райс, Едегор — Мартінеллі, Сака, Жезус.

Для 26-річного українця це буде 18 матч у поточній кампанії. На його рахунок 17 ігор та один забитий м'яч.

Нагадаємо, матчі Ліги чемпіонів розпочнуться о 22:00 за київським часом.