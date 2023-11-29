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-
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Піолі: Фанати Мілана мають право бути злими та розчарованими

29 листопада 2023

Стефано Піолі - Getty Images

Тренер прокоментував поєдинок в рамках головного єврокубка.

Стефано Піолі прокоментував матч проти дортмундської Боруссії — повідомляє ресурс MilanNews It

"Я вважаю, що ми програли в той момент, коли могли спрямувати гру на свій бік, реалізувавши пенальті, а також лише за хвилину до їхнього другого голу, коли ми могли зробити рахунок 2:1 у контратаці, але не зробили цього. 

Коли ти не забиваєш, а потім пропускаєш, це збиває вітер з вітрил. Очевидно, що пошкодження Тіава також порушило наш захисний баланс. Ми повинні були краще захищатися в таких ситуаціях. 

Ми також змогли створити моменти на половині поля опонента і ми знали, що це станеться. Були моменти, коли ми повинні були поставити гру на свій бік, але натомість все змінилося, коли наші суперники були більш продуманими, гострішими та готовішими скористатися цими шансами. 

Наразі все, що ми можемо зробити, це перемогти в Ньюкаслі, і тоді вихід до плей-оф буде в наших руках. Тож ми спробуємо зробити те, що можемо і на що сподіваємось". 

Мілану не вдалося вдома переграти Боруссію Дортмунд та піднятися вище у таблиці. 

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