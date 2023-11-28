Ісак — перший гравець Ньюкасла, який забив у виїзному матчі ЛЧ після Ширера

"Сороки" нарешті відзначилися поза Сент-Джеймс Парк.

Шведський центральний нападник Александер Ісак забив перший гол Ньюкасла на виїзді у цьому розіграші Ліги чемпіонів. Він відкрив рахунок у матчі проти ПСЖ у Парижі на 24-й хвилині.

За даними Squawka, до цього "сороки" забивали у виїзних поєдинках головного клубного турніру Європи аж у 2003 році. Дублем у ворота міланського Інтера (2:2) тоді відзначився капітан Ньюкасла Алан Ширер.

Відзначимо, що другий тайм матчу ПСЖ — Ньюкасл вже розпочався. Слідкувати за подіями у ньому можна у нашій текстовій онлайн-трансляції.