Лі Кан Ін зіграє з перших хвилин проти Ньюкасла

Стали відомі склади команд на матч Ліги чемпіонів.

ПСЖ в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів прийме на своєму полі Ньюкасл.

Луіс Енріке довірив місце в стартовому складі Лі Кан Іну, тоді як Вітінья залишився в запасі. У Ньюкасла з перших хвилин вийде Майлі.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Шкрініар, Перейра, Ернандес — Угарте, Руїс, Лі Кан Ін — Дембеле, Коло Муані, Мбаппе

Запасні: Летельє, Тенас, Мукіелє, Вітінья, Солер, Рамуш, Асенсіо, Барколя

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Ласеллс, Шер, Лівраменто — Майлі, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Гордон

Запасні: Паркінсон, Ндівені, Голл, Дамметт, Каріус, Дубравка, Гантлі

Нагадаємо, матч ПСЖ — Ньюкасл розпочнеться о 22:00 за київським часом. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.