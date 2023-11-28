Матвієнко забив дебютний гол у Лізі чемпіонів та єврокубках

Український захисник Шахтаря відзначився у матчі проти Антверпена.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті H донецький Шахтар зустрівся з бельгійським Антверпеном в номінально домашньому матчі.

Рахунок у цій зустрічі було відкрито на 12-ій хвилині після того, як Олександр Зубков виконав подачу штрафного з лівого флангу на ближній кут воротарського, а Микола Матвієнко точно головою пробив у падінні.

Для 27-річного українця цей м'яч у ворота Антверпена став дебютним у рамках Ліги чемпіонів та єврокубках в цілому.

Матвієнкові знадобилося провести 50 єврокубкових поєдинків — до цього від відзначався трьома асистами в Лізі Європи.

ВІДЕО ДЕБЮТНОГО ГОЛА МИКОЛИ МАТВІЄНКА В ЛІЗІ ЧЕМПІОНІВ:

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