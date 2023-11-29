Ліга чемпіонів. Група B. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті B.

У рамках квартету B групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА увечері на нас чекають два протистояння: Севілья зіграє проти ПСВ, тоді як лондонський Арсенал прийматиме на своєму полі Ланс.

СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА, 19:45. ЕСТАДІО РАМОН САНЧЕС ПІСХУАН, СЕВІЛЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАВІДЕ МАССА (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Севілья у цьому груповому етапі Ліги чемпіонів не змогла здивувати. Навіть повертання "блудного сина" в особі Серхіо Рамоса наприкінці професійної кар'єри не змогло якось реабілітувати поточну ситуацію андалусійців, які продовжують втрачати статус топа іспанського футболу через фінансові проблеми, старіючий склад і продаж ключових лідерів у літнє трансферне вікно. Севілья має перед п'ятим туром дуже мало шансів і на те, щоб фінішувати третьою і вирушити до своєї улюбленої Ліги Європи.

ПСВ продовжує домінувати у нідерландській Ередивізі, яка перед стартом цього сезону забрала у французької Ліги 1 статус п'ятого найкращого чемпіонату в Європі. 13 перемог у 13 проведених матчах — більш ніж вражаючий результат, на тлі якого від ейндговенців ми чекаємо на схожий шум, але вже на єврокубковій арені, у Лізі чемпіонів. Вже в п'ятому турі ПСВ може гарантувати собі місце у плей-офф ЛЧ, але для цього потрібно як мінімум здобувати перемогу над Севільєю, чого ми й очікуємо.

За версією букмекерів, фаворита у цьому протистоянні визначити непросто. Так, на перемогу Севільї пропонується коефіцієнт 2,68, тоді як потенційний успіх ПСВ оцінюється показником 2,69. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Севілья: Дмитрович — Хесус Навас, Серхіо Рамос, Гудель, Педроса — Фернандо, Соу — Лукебакіо, Ракітич, Окампос — Ен-Несірі ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамальйо, Боскальї, Дест — Веерман, Схутен, Тіль — Бакайоко, де Йонг, Лосано ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА прогноз 1:2

СЕРЕДА, 29 ЛИСТОПАДА, 22:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АРТУР СОАРЕШ ДІАШ (ПОРТУГАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Минулими вихідними лондонський Арсенал став одноосібним лідером у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, скориставшись нічиєю Манчестер Сіті з Ліверпулем і у своєму поєдинку здобувши вельми непросту перемогу над Брентфордом завдяки єдиному голу Кая Гаверца. Щодо Ліги чемпіонів, у своїй групі "каноніри" із самого початку вважалися очевидними фаворитами, тому будь-який інший результат, крім підсумкового першого місця, ніхто й не очікує. Що потрібне Арсеналу для того, щоб гарантувати собі лідерство за тур до завершення групового етапу? Брати реванш та обігравати Ланс.

У другому турі групового етапу Ліги чемпіонів Ланс зміг приємно здивувати та сенсаційно здобути перемогу над Арсеналом. Тоді насамперед у вічі кинулася неймовірна підтримка на домашньому стадіоні французької команди, але зараз підопічні Франка Хайса вирушать до мотивованого колективу Мікеля Артети, який при власних фанатах точно захоче "вбити інтригу" і реабілітуватися за поразку у Франції.

За версією букмекерів, фаворитом цього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,35, тоді як потенційний успіх Ланса оцінюється показником 9,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Арсенал: Рая — Томіясу, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Жезус, Мартінеллі Ланс: Самба — Граді, Дансо, Медіна — Агілар, Менді, Самед, Франковські — Томассон, Сотока — Ваї ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:0

РОЗКЛАДИ У ГРУПІ B

- Арсенал вийде до 1/8 фіналу, якщо не програє Лансу, або у разі поразки ПСВ. Арсенал займе перше місце, якщо виграє. Лондонцям вистачить і нічиєї, якщо ПСВ не виграє.

- ПСВ вийде до 1/8 фіналу, якщо переможе Севілью, а Ланс поступиться Арсеналу.

- Ланс втратить шанси на топ-2, якщо програє Арсеналу, а ПСВ переможе Севілью.

- Севілья втратить шанси на 1/8 фіналу, якщо зазнає поразки від ПСВ, або зіграє внічию, тоді як Ланс переможе Арсенал. Іспанський клуб фінішує четвертим, якщо програє, а Ланс – ні.