Гвардіола: Манчестер Сіті важливо посісти перше місце у групі Ліги чемпіонів

28 листопада 2023

Хосеп Гвардіола, Getty Images

Наставник "містян" поділився своїми думками перед грою з Лейпцигом.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував майбутній матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

"Ми повинні або перемогти, або зіграти внічию. Перший етап кваліфікації пройдено для обох команд, і вітаю Лейпциг. Але важливо фінішувати першими в групі, як для престижу, так і для того, щоб провести матч у відповідь 1/8 фіналу вдома. Він не має вирішальне значення, але дає нам невелику перевагу.

Стадіон завжди сповнений, і ми повинні грати якнайкраще і створювати якнайбільше моментів, щоб зарядити енергією наших вболівальників. Команда грає дуже добре, і, сподіваюся, завтра вболівальники зможуть прийти та насолодитися грою", — наводить слова Гвардіоли офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Лейпциг відбудеться сьогодні, 28 листопада, о 22:00 за київським часом.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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