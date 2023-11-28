Піолі: Мілан грає тільки на перемогу, я не вірю у везіння

Наставник дав свій коментар.

Стефано Піолі поділився очікуваннями від матчу з Боруссією Дортмунд у Лізі чемпіонів.

"Скажу тільки одне: у Дортмунді у Боруссії була "Жовта стіна", але вони не знають, що таке Сан-Сіро у Лізі чемпіонів. Я впевнений, що він допоможе нам і завтра.

Я хочу побачити команду, яка покаже свою унікальність і все, на що вона здатна. Ми завжди граємо на перемогу, і я вважаю, що команда довела це.

У лізі бувають моменти, коли теж доводиться захищатись, але треба робити це компактно. Я не вірю у везіння чи невдачу – ми пропустили кілька голів, тому що зробили щось не так", — наводить слова Піолі сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо.

Матч Мілан – Боруссія Дортмунд відбудеться сьогодні о 22:00.