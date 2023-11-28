Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті G.

У групі G на нас чекають два матчі: Манчестер Сіті прийме Лейпциг, а Янг Бойз — Црвену Звезду.

Манчестер Сіті — Лейпциг

Вівторок, 28 листопада, стадіон Етіхад, Манчестер. Арбітр зустрічі — Гленн Ніберг

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Для колективу Пепа Гвардіоли достатньо не програти на своєму полі, щоб забезпечити собі перше місце у групі. Зважаючи на те, що "містяни" не знають смаку поразок на Етіхаді в Лізі чемпіонів протягом 28 ігор, завдання виглядає досить простим.

Крім того, Лейпциг погано виступає у виїзних поєдинках. Також слід зазначити, що у Сіті, загалом, досить добре складаються ігри проти "биків".

Орієнтовні склади

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Гвардіол – Родрі, Льюїс – Фоден, Альварес, Бернарду Сілва, Доку – Голанд.

Лейпциг: Бласвіх – Хенріхс, Сімакан, Лукеба, Раум – Форсберг, Кампль, Шлагер, Сімонс – Поульсен, Опенда.

Очні зустрічі

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прогноз 2:0

Янг Бойз — Црвена Звезда

Вівторок, 28 листопада, стадіон Ванкдорф, Берн. Арбітр зустрічі — Денні Маккелі

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Оскільки Манчестер Сіті та Лейпциг гарантували собі путівку до плей-оф турніру, Янг Бойз та Црвена Звезда боротимуться за третій рядок. З високою ймовірністю переможець матчу гратиме навесні в Лізі Європи.

Якщо ж буде нічия, то все може вирішити різниця забитих та пропущених голів у шостому турі.

Орієнтовні склади

Янг Бойз: Рачоппі – Янко, Аменда, Камара, Беніто, Гарсія – Мешак, Ньяссе, Мейлз, Угринич – Нсаме.

Црвена Звезда: Глазер – Міяйлович, Джига, Драгович, Родич, Кангва – Канга, Беом, Іванич – Крассо, Букарі.

Очні зустрічі

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