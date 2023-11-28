Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

У групі G на нас чекають два матчі: Манчестер Сіті прийме Лейпциг, а Янг Бойз — Црвену Звезду.
Манчестер Сіті — Лейпциг
Вівторок, 28 листопада, стадіон Етіхад, Манчестер. Арбітр зустрічі — Гленн Ніберг
Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.
Для колективу Пепа Гвардіоли достатньо не програти на своєму полі, щоб забезпечити собі перше місце у групі. Зважаючи на те, що "містяни" не знають смаку поразок на Етіхаді в Лізі чемпіонів протягом 28 ігор, завдання виглядає досить простим.
Крім того, Лейпциг погано виступає у виїзних поєдинках. Також слід зазначити, що у Сіті, загалом, досить добре складаються ігри проти "биків".
Орієнтовні склади
Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Гвардіол – Родрі, Льюїс – Фоден, Альварес, Бернарду Сілва, Доку – Голанд.
Лейпциг: Бласвіх – Хенріхс, Сімакан, Лукеба, Раум – Форсберг, Кампль, Шлагер, Сімонс – Поульсен, Опенда.
Очні зустрічі
Поточна форма
прогноз 2:0
Янг Бойз — Црвена Звезда
Вівторок, 28 листопада, стадіон Ванкдорф, Берн. Арбітр зустрічі — Денні Маккелі
Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.
Оскільки Манчестер Сіті та Лейпциг гарантували собі путівку до плей-оф турніру, Янг Бойз та Црвена Звезда боротимуться за третій рядок. З високою ймовірністю переможець матчу гратиме навесні в Лізі Європи.
Якщо ж буде нічия, то все може вирішити різниця забитих та пропущених голів у шостому турі.
Орієнтовні склади
Янг Бойз: Рачоппі – Янко, Аменда, Камара, Беніто, Гарсія – Мешак, Ньяссе, Мейлз, Угринич – Нсаме.
Црвена Звезда: Глазер – Міяйлович, Джига, Драгович, Родич, Кангва – Канга, Беом, Іванич – Крассо, Букарі.
Очні зустрічі
Поточна форма
прогноз 2:1