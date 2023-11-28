Ліга чемпіонів. Група E. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті E.

У групі E на нас чекають два матчі: Лаціо прийме Селтік, а Феєнорд — Атлетіко.

Лаціо — Селтік

Вівторок, 28 листопада, 19:45, Олімпійський стадіон, Рим. Арбітр зустрічі — Халіл Умут Мелер

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Майбутнє Мауріціо Саррі у Лаціо знаходиться під великим питанням. Президент клубу Лотіто вирішив поки що не звільняти спеціаліста, але негативний результат у грі проти Селтіка може з легкістю змінити рішення функціонера.

Футболісти "орлів" переговорили між собою та дійшли висновку, що Саррі не винен у поточних результатах команди.

Щодо Селтіка, то клубу треба перемагати, щоб зберегти шанси хоча б на Лігу Європи. У разі поразки або навіть нічиєї шотландці попрощаються з єврокубками.

Орієнтовні склади

Лаціо: Проведєл – Хюсай, Габаррон, Гіла, Марушич – Камада, Катальді, Альберто – Андерсон, Іммобіле, Педро.

Селтік: Харт — Джонстон, Філліпс, Скейлз, Тейлор — О'Райлі, Макгрегор, Гольм — Гьюн, Фурухасі, Пальма.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 1:0

Феєнорд — Атлетіко

28 листопада, 22:00, стадіон Фєєнорд, Роттердам. Арбітр зустрічі — Ентоні Тейлор

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Фєєнорд має непогані шанси поборотися за плей-оф Ліги чемпіонів. Крім того, команда набрала переможний хід, що може посприяти позитивному результату у грі проти Атлетіко.

Атлетико – лідер квартета, проте нічого собі ще не гарантував. У разі перемоги над нідерландським клубом "матрацники" гарантують собі плей-оф Ліги чемпіонів.

Орієнтовні склади

Феєнорд: Бейлов – Геєртруйда, Траунер, Ганцко, Гартман – Віффер, Тімбер – Пайшао, Стенгс, Іванушець – Хіменес.

Атлетіко: Облак – Вітсель, Хіменес, Ермосо – Моліна, Льоренте, Коке, Сауль, Ліно – Мората, Грізманн.

Очні зустрічі

Поточна форма