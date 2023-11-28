ПСЖ — Ньюкасл. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 28.11.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 28 листопада та розпочнеться о 22:00.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті F на нас чекає протистояння між Парі Сен-Жермен та Ньюкасл Юнайтед, яке пройде на стадіоні Парк де Пренс.

ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН — НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД ВІВТОРОК, 28 ЛИСТОПАДА, 22:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO Груповий етап найпрестижнішого єврокубкового турніру під егідою УЄФА виходить на фінішну пряму, і вже сьогодні ми можемо стати свідками остаточної розв'язки у так званому квартеті "смерті", але для цього має зійтися низка подій (про це детальніше читайте наприкінці цього анонсу). Парі Сен-Жермен у п'ятому турі намагатиметься взяти реванш за нищівну поразку від Ньюкасла на Сент-Джеймс Парк. Тоді парижани поступилися представнику АПЛ з рахунком 1:4, але варто зробити важливу ремарку — на той момент команда Луїса Енріке тільки починала звикати до вимог нового тренерського штабу, і зараз форма та гра діючого чемпіона Франції виглядає більш вражаюче.

Але це не означає, що ПСЖ сьогодні є ідеальною командою, яка не здатна помилятися, незважаючи на те, що підопічним Енріке вдалося повернутися на вершину турнірної таблиці Ліги 1, маючи серію без поразок із восьми поєдинків поспіль (одна нічия з Клермоном при семи перемогах). Далеко ходити не потрібно — у своєму останньому матчі Ліги чемпіонів французький гранд зазнав поразки від Мілана, який у тій зустрічі забив свої єдині два єврокубкові м'ячі. Крім того, існують в стані Парі Сен-Жермен і кадрові проблеми, але вони не йдуть ні в яке порівняння з тим, що відбувається зараз у його майбутнього суперника.

Дивлячись на лазарет Ньюкасл Юнайтед, можна знайти втрати справді важливих футболістів фактично у кожній лінії – починаючи від оборони та закінчуючи атакою. Ще гірше сприймаються ці кадрові втрати з усвідомленням того, що в майбутньому поєдинку "сороки" не мають права на поразку, якщо у них залишаються амбіції та бажання зберегти математичні шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команді Едді Гау не можна програвати ПСЖ, щоб зберегти шанси на плей-оф.

Але є й друга сторона медалі: у своєму першому матчі АПЛ після міжнародної паузи Ньюкасл Юнайтед здобув більш ніж впевнену перемогу над лондонським Челсі, який, здавалося б, набрав останнім часом гарну форму, видаючи вражаючі перформанси з Манчестер Сіті та Арсеналом. Тому "сороки" цілком можуть здивувати і проти ПСЖ. Головна інтрига: а чи вистачить фізичних сил та наявних кадрів?