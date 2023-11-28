ПСЖ — Ньюкасл. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 28.11.2023

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті F на нас чекає протистояння між Парі Сен-Жермен та Ньюкасл Юнайтед, яке пройде на стадіоні Парк де Пренс.
ВІВТОРОК, 28 ЛИСТОПАДА, 22:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Груповий етап найпрестижнішого єврокубкового турніру під егідою УЄФА виходить на фінішну пряму, і вже сьогодні ми можемо стати свідками остаточної розв'язки у так званому квартеті "смерті", але для цього має зійтися низка подій (про це детальніше читайте наприкінці цього анонсу). Парі Сен-Жермен у п'ятому турі намагатиметься взяти реванш за нищівну поразку від Ньюкасла на Сент-Джеймс Парк. Тоді парижани поступилися представнику АПЛ з рахунком 1:4, але варто зробити важливу ремарку — на той момент команда Луїса Енріке тільки починала звикати до вимог нового тренерського штабу, і зараз форма та гра діючого чемпіона Франції виглядає більш вражаюче.
Але це не означає, що ПСЖ сьогодні є ідеальною командою, яка не здатна помилятися, незважаючи на те, що підопічним Енріке вдалося повернутися на вершину турнірної таблиці Ліги 1, маючи серію без поразок із восьми поєдинків поспіль (одна нічия з Клермоном при семи перемогах). Далеко ходити не потрібно — у своєму останньому матчі Ліги чемпіонів французький гранд зазнав поразки від Мілана, який у тій зустрічі забив свої єдині два єврокубкові м'ячі. Крім того, існують в стані Парі Сен-Жермен і кадрові проблеми, але вони не йдуть ні в яке порівняння з тим, що відбувається зараз у його майбутнього суперника.
Дивлячись на лазарет Ньюкасл Юнайтед, можна знайти втрати справді важливих футболістів фактично у кожній лінії – починаючи від оборони та закінчуючи атакою. Ще гірше сприймаються ці кадрові втрати з усвідомленням того, що в майбутньому поєдинку "сороки" не мають права на поразку, якщо у них залишаються амбіції та бажання зберегти математичні шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команді Едді Гау не можна програвати ПСЖ, щоб зберегти шанси на плей-оф.
Але є й друга сторона медалі: у своєму першому матчі АПЛ після міжнародної паузи Ньюкасл Юнайтед здобув більш ніж впевнену перемогу над лондонським Челсі, який, здавалося б, набрав останнім часом гарну форму, видаючи вражаючі перформанси з Манчестер Сіті та Арсеналом. Тому "сороки" цілком можуть здивувати і проти ПСЖ. Головна інтрига: а чи вистачить фізичних сил та наявних кадрів?
Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ пропонується коефіцієнт 1,67, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 5,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,25.
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Шкрініар, Ернандес, Мукіеле — Угарте, Руїс, Вітінья — Дембеле, Коло Муані, Мбаппе
Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Тріпп'єр, Ласеллс, Шер, Голл — Лонгстафф, Гімараес, Жоелінтон — Альмірон, Ісак, Гордон
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
РОЗКЛАДИ В ГРУПІ F
- Борусcія Дортмунд вийде до 1/8 фіналу, якщо обіграє Мілан. Дортмундці займуть перше місце у групі, якщо переможуть Мілан, а Ньюкасл здолає ПСЖ.
- ПСЖ вийде до 1/8 фіналу, якщо обіграє Ньюкасл, а Мілан не виграє у Борусcії Дортмунд.
- Мілан втратить шанси на топ-2, якщо програє Боруссії, а ПСЖ обіграє Ньюкасл.
- Ньюкасл втратить шанси на 1/8 фіналу, якщо програє ПСЖ. "Сороки" фінішують на четвертому місці, якщо програють, а Мілан переможе Боруссію.
прогноз 2:1