Мілан — Боруссія Д. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 28.11.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 28 листопада та розпочнеться о 22:00.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті F на нас чекає протистояння між Міланом та Боруссією Дортмунд, яке пройде на стадіоні Сан-Сіро в Мілані.

МІЛАН — БОРУССІЯ ДОРТМУНД

ВІВТОРОК, 28 ЛИСТОПАД, 22:00. СТАДІОН САН-СІРО, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У суботу Боруссія Дортмунд здобула емоційну перемогу, обігравши Боруссію Менхенгладбах з рахунком 4:2. Незважаючи на результат, якість гри була далекою від ідеалу. Едін Терзіч сподіватиметься на більш дисципліновану гру в обороні у поєдинку головного єврокубку. Мілан зможе наблизитися до плей-оф у випадку перемоги, а Боруссія пройде туди, якщо виграє.

Поїздка до Мілана має дати старт серії з п’яти матчів, які цілком можуть завершити або зламати сезон Боруссії Дортмунд. У вівторок в складі команди не буде Фелікса Нмечи (травма стегна) і Нікласа Зюле (хвороба). Себастьєн Алле і Карім Адеємі пропустили гру проти Гладбаха через хворобу, але вирушили до Італії.

Джеймі Байно-Гіттенс сподівається знову вийти в стартовому складі після вражаючої гри проти менхенгладбахської Боруссії. Саліх Озджан і Доніелл Мален також можуть поборотися за місце в стартових одинадцяти.

Мілан був змушений мати справу з великою кількістю травм. У вівторок їм знову доведеться обійтися без Рафаеля Леау, не буде також Ноа Окафора. Юнус Мусах пропустить гру через дискваліфікацію після трьох жовтих карток на груповому етапі.

Колишній вінгер дортмундської Боруссії Крістіан Пулішич має вийти на поле у складі Мілану, а Олів'є Жиру повинен повернутися після того, як пропустив переможний матч із Фіорентиною (1:0) у суботу через дискваліфікацію.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що у цьому протистоянні фаворит — Мілан. Так, на перемогу "россонері" пропонується коефіцієнт 1.93, тоді як потенційний успіх Боруссії Дортмунд оцінюється показником 3.45. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.90.



ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав, Томорі, Ернандес — Лофтус-Чік, Крунич, Рейндерс — Чуквуезе, Жиру, Пулішич

Боруссія Дортмунд: Кобель — Рюєрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Бенсебаїні — Забітцер, Джан, Ройс, Брандт, Байно-Гіттенс — Фюллькруг

Не зіграють: Спортьєлло, Кальдара, Калулу, Леау, Окафор — Зюле, Нмеча, Дюранвіль

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Боруссія Дортмунд та Мілан зустрічалися сім разів, у Кубку УЄФА і Лізі чемпіонів. У півфіналі першого турніру німецький колектив переграв опонента з рахунком 4:0, а поразка 1:3 у матчі-відповіді все одно дозволила вийти у фінал. У другому клуби обмінялися мінімальними перемогами по 1:0 на стадії другого групового етапу головного єврокубка, а у чвертьфіналі кубку чемпіонів в кампанії-1957/58 були 4:1 та 1:1 на користь італійського гранда. Окрім того, була і товариська зустріч 2017 року з рахунком 3:1. В першому матчі цього сезону була нічия 0:0.

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