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-
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-
28 листопада
22:00
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-
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-
28 листопада
22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
Барселона
-
Порту
-
28 листопада
22:00
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-
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-
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-
ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
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УЄФА може запросити Ан-Наср для участі у Лізі чемпіонів-2024/25

14 листопада 2023

Колектив Ан-Наср - Getty Images

Клуб розглядається в якості кандидата до виступів у головному турнірі в Європі.

УЄФА може запросити Ан-Наср до Ліги Чемпіонів - повідомляє журналіст Аль Хабрі.

Перехід до головного клубного турніру Європи може відбутися у сезоні-2024/25. Організація розглядає його в контексті того, що Ан-Наср прямо зараз є однією з найбільш популярних команд світу.

Представник чемпіонату Саудівської Аравії не зміг виграти першість минулого сезону, проте влітку підписав ряд статусних гравців і буде боротися за чемпіонський титул.

Саме у складі цього колективу Кріштіану Роналду забив 40 голів за календарний 2023 рік. 

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