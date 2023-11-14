УЄФА може запросити Ан-Наср для участі у Лізі чемпіонів-2024/25

Клуб розглядається в якості кандидата до виступів у головному турнірі в Європі.

УЄФА може запросити Ан-Наср до Ліги Чемпіонів - повідомляє журналіст Аль Хабрі.

Перехід до головного клубного турніру Європи може відбутися у сезоні-2024/25. Організація розглядає його в контексті того, що Ан-Наср прямо зараз є однією з найбільш популярних команд світу.

Представник чемпіонату Саудівської Аравії не зміг виграти першість минулого сезону, проте влітку підписав ряд статусних гравців і буде боротися за чемпіонський титул.

Саме у складі цього колективу Кріштіану Роналду забив 40 голів за календарний 2023 рік.