Наполі — Уніон 1:1 Відео голів та огляд матчу 08.11.2023

Наполі у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів поділив очки з берлінським Уніоном (1:1).
На гол команди Руді Гарсії у виконанні Маттео Політано наприкінці першого тайму, гості відповіли влучним ударом Давіда Фофана на старті другої половини матчу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Уніон у 4 турі Ліги чемпіонів УЄФА:
Наполі — Уніон 1:1
Голи: Політано, 39 — Фофана, 52.
Наполі: Мерет — Руї (Олівера, 77), Соуза, Ррахмані, Ді Лоренцо — Зелінські (Каюсте, 90+1), Лоботка (Сімеоне, 77), Замбо-Ангісса — Кварацхелія, Політано (Ліндстрьом, 87), Распадорі.
Уніон: Роннов — Лейте, Бонуччі, Єккель — Руссійон (Госенс, 80), Лайдуні (Крал, 70), Хедіра (Тусар, 70), Хаберер (Ааронсон, 79), Юранович (Тріммель, 64) — Фофана, Беккер.
Попередження: Сімеоне — Бонуччі, Єккель, Тусар.