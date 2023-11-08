Стрічка новин

23:34

Наполі — Уніон 1:1 Відео голів та огляд матчу 08.11.2023

23:15

Лунін відбив 7 з 14 пенальті зі старту сезону-2018/19

22:52

Реал Сосьєдад — Бенфіка 3:1 Відео голів та огляд матчу 08.11.2023

22:28

Лунін відбив пенальті у матчі проти Браги

22:15

Трубін отримав середню оцінку за матч проти Сосьєдаду

21:53

Наполі не зміг обіграти берлінський Уніон

21:44

Реал Сосьєдад у фантастичному стилі розібрався з Бенфікою з Трубіним у воротах

21:30

Манчестер Сіті забив 250 голів у 119 матчах Ліги чемпіонів — швидше, ніж будь-яка інша команда

21:14

Магвайр та Еванс зіграють з перших хвилин проти Копенгагена

21:09

Зінченко залишився на лаві для запасних на матч проти Севільї