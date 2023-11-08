Наполі не зміг обіграти берлінський Уніон

Німецька команда перервала серію із трьох поразок поспіль.

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Наполі на своєму полі не зміг обіграти берлінський Уніон. Матч закінчився із рахунком 1:1.

"Неаполітанці" відкрили рахунок у матчі на 39 хвилині зусиллями Маттео Політано, але на початку другого тайму берлінці зрівняли цифри на табло, а автором голу став Давід Фофана.

Таким чином, Наполі вдруге втратив очки, а Уніон вперше не програв після трьох поразок поспіль. Після чотирьох турів Наполі залишається на другому місці, набравши сім очок, в Уніона один бал і останній рядок. В іншому матчі групи між собою зіграють Реал (9 очок) та Брага (3).

Наполі — Уніон 1:1

Голи: Політано, 39 — Фофана, 52.

Наполі: Мерет — Руї (Олівера, 77), Соуза, Ррахмані, Ді Лоренцо — Зелінські (Каюсте, 90+1), Лоботка (Сімеоне, 77), Замбо-Ангісса — Кварацхелія, Політано (Ліндстрьом, 87), Распадорі.

Уніон: Роннов — Лейте, Бонуччі, Єккель — Руссійон (Госенс, 80), Лайдуні (Крал, 70), Хедіра (Тусар, 70), Хаберер (Ааронсон, 79), Юранович (Тріммель, 64) — Фофана, Беккер.

Попередження: Сімеоне — Бонуччі, Єккель, Тусар.