Магвайр та Еванс зіграють з перших хвилин проти Копенгагена

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку четвертого туру групового етапу зіграє на виїзді проти Копенгагена.
Ерік Тен Гаг знов довірився парі Магвайр-Еванс в центрі захисту. Також відзначимо, що Гарначо знов зіграє з перших хвилин.
Копенгаген: Грабара — Анкерсен, Вавро, Дікс, Єлерт — Лерагер, Фальк, Гонсалвеш — Ельюнуссі, Классон, Ашурі
Запасні: Сандер, Дітмер, Бойлесен, Єнсен, Серенсен, О. Гойлунд, Бардагжі, Танглонго, Ларссон, Бабакар, Оскарссон
Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Магвайр, Еванс, Далот — Мактоміней, Еріксен — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд
Запасні: Баїндир, Гітон, Регілон, Варан, Лінделеф, Пеллістрі, Амрабат, Межбрі, Форсон, Маунт, Антоні, Марсьяль
Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.