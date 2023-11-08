Стрічка новин

21:30

Манчестер Сіті забив 250 голів у 119 матчах Ліги чемпіонів — швидше, ніж будь-яка інша команда

21:14

Магвайр та Еванс зіграють з перших хвилин проти Копенгагена

21:09

Зінченко залишився на лаві для запасних на матч проти Севільї

19:11

Трубін зіграє з перших хвилин матчу проти Реала Сосьєдад

18:59

Ромеу: Шахтар нас добре накривав, і якість газону нам заважала

18:25

Сікан: Ми старалися і показали справжній характер Шахтаря

18:23

Канселу: Поразка від Шахтаря? Відчуття не з приємних

13:50

Іммобіле: Саудівська Аравія? Коли щось у житті йде не так, ви ладні все кинути в багаття, бо не відчуваєте реальність

12:25

Грізманн: Сісти за один стіл із Голандом, Беллінгемом та Мбаппе? Це вони нехай сідають за мій

11:58

Гріліш: Гвардіола — найкращий тренер світу і доводить це багато років