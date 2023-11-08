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-
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19:45
Шахтар
-
Антверпен
-
28 листопада
19:45
Феєнорд
-
Атлетіко
-
28 листопада
22:00
Мілан
-
Боруссія Дортмунд
-
28 листопада
22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
Барселона
-
Порту
-
28 листопада
22:00
Галатасарай
-
Манчестер Юнайтед
-
29 листопада
19:45
Севілья
-
ПСВ
-
29 листопада
19:45
Баварія
-
Копенгаген
-
29 листопада
22:00
Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
Бенфіка
-
Інтер
-
29 листопада
22:00
Реал Сосьєдад
-
РБ Зальцбург
-
29 листопада
22:00

Магвайр та Еванс зіграють з перших хвилин проти Копенгагена

08 листопада 2023

Магвайр - Еванс, getty images

Стали відомі склади команд на матч Ліги чемпіонів.

Манчестер Юнайтед в рамках поєдинку четвертого туру групового етапу зіграє на виїзді проти Копенгагена.

Ерік Тен Гаг знов довірився парі Магвайр-Еванс в центрі захисту. Також відзначимо, що Гарначо знов зіграє з перших хвилин.

Копенгаген: Грабара — Анкерсен, Вавро, Дікс, Єлерт — Лерагер, Фальк, Гонсалвеш — Ельюнуссі, Классон, Ашурі

Запасні: Сандер, Дітмер, Бойлесен, Єнсен, Серенсен, О. Гойлунд, Бардагжі, Танглонго, Ларссон, Бабакар, Оскарссон

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Магвайр, Еванс, Далот — Мактоміней, Еріксен — Рашфорд, Фернандеш, Гарначо — Гойлунд

Запасні: Баїндир, Гітон, Регілон, Варан, Лінделеф, Пеллістрі, Амрабат, Межбрі, Форсон, Маунт, Антоні, Марсьяль

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу на нашому сайті.

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