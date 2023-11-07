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-
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-
28 листопада
22:00
Мілан
-
Боруссія Дортмунд
-
28 листопада
22:00
ПСЖ
-
Ньюкасл Юнайтед
-
28 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
РБ Лейпциг
-
28 листопада
22:00
Янг Бойз
-
Црвена Звезда
-
28 листопада
22:00
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-
29 листопада
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Арсенал
-
Ланс
-
29 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Наполі
-
29 листопада
22:00
Брага
-
Уніон Берлін
-
29 листопада
22:00
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Іммобіле — п'ятий гравець, який забив 200 голів за одну команду у топ-5 лігах Європи

07 листопада 2023

Чиро Іммобіле, Getty Images

Італійський форвард підкорив солідну позначку за забитими м'ячами.

Наразі проходить поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому Лаціо на своєму полі приймає Феєнорд.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли результативним ударом відзначився нападник "орлів" Чиро Іммобіле.

Для нього це був 200 гол у складі римського клубу, за який він виступає із сезону-2016/17.

За інформацією OptaPaolo, 33-річний італієць став лише п'ятим гравцем, який зміг забити 200 і більше голів за одну команду, виступаючи в топ-5 лігах Європи.

Раніше таке ж досягнення підкорилося Роберту Левандовські (277), Кіліану Мбаппе (224), Ліонелю Мессі (219) та Гаррі Кейну (216).

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Лаціо — Феєнорд.

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