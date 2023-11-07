Іммобіле — п'ятий гравець, який забив 200 голів за одну команду у топ-5 лігах Європи

Італійський форвард підкорив солідну позначку за забитими м'ячами.

Наразі проходить поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому Лаціо на своєму полі приймає Феєнорд.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли результативним ударом відзначився нападник "орлів" Чиро Іммобіле.

Для нього це був 200 гол у складі римського клубу, за який він виступає із сезону-2016/17.

За інформацією OptaPaolo, 33-річний італієць став лише п'ятим гравцем, який зміг забити 200 і більше голів за одну команду, виступаючи в топ-5 лігах Європи.

Раніше таке ж досягнення підкорилося Роберту Левандовські (277), Кіліану Мбаппе (224), Ліонелю Мессі (219) та Гаррі Кейну (216).

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Лаціо — Феєнорд.