Ліга чемпіонів. Група A. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті A.

У рамках квартету A групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА увечері на нас чекають два протистояння: Галатасарай зіграє проти мюнхенської Баварії на виїзді, тоді як Манчестер Юнайтед відправиться до Копенгагена.

№ Команда І В Н П З П О 1 Баварія 3 3 0 0 9 5 9 2 Галатасарай 3 1 1 1 6 7 4 3 Манчестер Юнайтед 3 1 0 2 6 7 3 4 Копенгаген 3 0 1 2 3 5 1



БАВАРІЯ — ГАЛАТАСАРАЙ

СЕРЕДА, 8 ЛИСТОПАДА, 22:00. АЛЬЯНЦ АРЕНА, МЮНХЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНТОРНІУ НОБРЕ (ПОРТУГАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Баварія після трьох матчів має максимальний результат — дев'ять очок. Команда Томаса Тухеля впевнено очолює турнірну таблицю групи та має всі шанси вже в четвертому турі забезпечити собі вихід у плей-оф. Баварія дуже потужно виступає в чемпіонаті Німеччини: спочатку була перемога 8:0 над Дармштадтом, а згодом й розгром Боруссії Д (4:0).

Втім, між цими двома іграми зачаїлась сенсаційна поразка від Саарбрюкена в Кубку Німеччини. Мюнхенці втратили можливість виграти трофей, тому фанати будуть незадоволені ще не одну гру. Отже, підопічним Томаса Тухеля вкрай необхідна перемога, бо будь-яка помилка буде сприйматись неприємніше, ніж зазвичай.

Галатасарай завдяки перемозі в матчі проти Манчестер Юнайтед цілком може розраховувати на вихід в плей-оф. Турецька команда непогано трималась в першій грі проти Баварії. Галатасарай грав внічию до 73 хвилини, коли гол Кейна схилив ваги терезів на бік Баварії.

Після домашнього матчу проти Баварії Галатасарай провів два матчі у турецькій Суперлізі. В обох команда здобула перемоги, проте вони булі доволі складні. Турецький гранд мав на один день більше на підготовку, ніж Баварія, проте чи допоможе це гостям?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Баварія: Ноєр — Мазрауї, Кім, Упамекано, Девіс — Кімміх, Лаймер, Мусіала — Сане, Кейн, Коман

Галатасарай: Гювенч — Бої, Санчес, Нельссон, Бардаджі — Айхан, Торрейра, Актюркоглу — Зієш, Ікарді, Заха

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прогноз 2:0

КОПЕНГАГЕН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

СЕРЕДА, 7 ЛИСТОПАДА, 22:00. СТАДІОН ПАРКЕН, КОПЕНГАГЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДОНАТАС РУМШАС (ЛИТВА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Копенгаген набрав лише один бал в цьому розіграші Ліги чемпіонів, але цим амбіції команди не обмежуються. Данці, вочевидь, збираються поборотись за Лігу Європи, проте для цього треба набирати бали. Звичайно, на папері матч проти Манчестер Юнайтед не виглядає тією зустріччю, де можна набрати три очки, проте нестабільна гра "червоних дияволів" йде на користь Копенгагену.

Та й на Олд Траффорд данці показали характер та дали бій більш іменитому супротивнику. Лише розкішний сейв Андре Онана після удару Ларссона з пенальті врятував для манкуніанців три бали. Після тієї гри Копенгаген виграв три матчі на внутрішній арені, забивши у підсумку дев'ять голів.

Манчестер Юнайтед переживає дуже важкий момент. Хтось хоче звільняти Еріка Тен Гага, проте керівництво клуба вірить в нідерландця. Головною проблемою "червоних дияволів" є відсутність ігрового малюнку. Нові футболісти показують сумнівний рівень футболу, бо банально не зрозуміло у що грає команда.

Головне завдання Тен Гага повернути гравцям впевненість та нарешті зробити так, щоб було зрозуміло, що хоче робити Манчестер Юнайтед на полі. Після розгромних поразок на Олд Траффорд від Манчестер Сіті та Ньюкасла "червоні дияволи" обіграли Фулгем завдяки голу Бруну Фернандеша в компенсований час. Виїзд в Данію буде важкий, тому відкладати перший забитий гол не треба.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Копенгаген: Грабара — Желерт, Дікс, Вавро, Анкерсен — Лерагер, Фальк, Гонсалвеш — Ашурі, Ларссон, Классон

Манчестер Юнайтед: Онана — Ван-Біссака, Варан, Лінделеф, Далот — Мактоміней, Амрабат, Фернандеш — Маунт, Гойлунд, Рашфорд

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