Коло Муані та Муса зіграють з перших хвилин в матчі Мілан — ПСЖ

Стали відомі склади команд на матч Ліги чемпіонів.

В матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Мілан прийме на своєму полі Парі Сен-Жермен.

На вістрі атаки паризької команди зіграє Рандал Коло Муані, тоді як Стефано Піолі довірив місце в старті Юнусу Мусі.

Мілан: Меньян – Калабрія, Тіав, Томорі, Тео Ернандес – Лофтус-Чік, Муса, Рейндерс – Пулішич, Жиру, Леау.

Запасні: Флоренці, Йович, Бартесагі, Окафор, Крунич, Адлі, Нава, Чуквезе, Міранте, Побега

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Шкрініар, Люка Ернандес – Угарте, Заїр-Емрі, Вітінья — Дембеле, Муані, Мбаппе.

Запасні: Руіс, Рамуш, Барколя, Мукіеле, Лі, Солер, Летельє, Тенас

Матч Мілан — Парі Сен-Жермен розпочнеться о 22:00 за київським часом. Стежте за розвитком подій в нашій текстовій онлайн-трансляції.