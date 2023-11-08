Ліга чемпіонів. Група C. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті C.

У рамках квартету C групового етапу Ліги чемпіонів сьогодні, 8 листопада, на нас чекають два протистояння. У першому матчі Наполі зіграє проти берлінського Уніону, а у другому мадридський Реал прийме Брагу.

№ Команда І В Н П З П О 1 Реал Мадрид 3 3 0 0 6 3 9 2 Наполі 3 2 0 1 5 4 6 3 Брага 3 1 0 2 5 6 3 4 Уніон Берлін 3 0 0 3 2 5 0

Наполі — Уніон Берлін

8 листопада, 19:45, стадіон Дієго Армандо Марадона, Неаполь. Головний арбітр – Данні Маккелі (Нідерланди). пряма трансляція на MEGOGO.

Після не дуже вдалого початку сезону Наполі у статусі чинного чемпіона Серії А продовжує набирати обертів і зараз, здається, у непоганій формі. Після двох поразок від Фіорентини та Реала, команда Руді Гарсії виграла три з останніх чотирьох матчів та зіграла внічию проти Мілана.

У минулій грі проти Уніона "неаполітанці" здобули мінімальну перемогу завдяки голу Джакомо Распадорі, проте якщо дивитися по грі, то все не зовсім гладко. Тим не менш, Наполі взяв три очки і це найголовніше, а з урахуванням камбека в матчі проти Мілана з 0:2, настрій на продовження позитивної серії має бути на висоті. У разі перемоги Наполі практично гарантує собі місце у плей-оф. "Неаполітанцям" буде достатньо лише одного очка у двох заключних іграх.

В Уніоні ситуація абсолютно зворотна — команда Урса Фішера непогано розпочала сезон з трьох перемог поспіль, забивши 12 м'ячів, але потім розпочала кошмарну серію з 12 безвиграшних ігор поспіль. Більше того, в останніх п'яти зустрічах у всіх турнірах у берлінців жодного забитого м'яча.

Наразі Уніон йде в зоні вильоту Бундесліги і берлінці – одна з трьох команд Ліги чемпіонів, яка поки не набрала очок – разом із ними Бенфіка та Антверпен. Якщо підопічні Фішера ще хочуть за щось зачепитися в Європі, то це один із останніх шансів.

Щодо кадрової ситуації, то у "неаполітанців", як і раніше, відсутня головна зірка Віктор Осімген, який відновлюється після м'язової травми. У лазареті німців знаходяться Александер Шволов, Андрас Шафер та Данільо Доехі, а ось Йосип Юранович має встигнути відновитися до матчу. Також доступний Рані Хедіра, у якого дискваліфікація на три матчі у Бундеслізі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Наполі: Мерет — Руї, Натан, Ррахмані, Ді Лоренцо — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські — Кварацхелія, Політано, Распадорі.

Уніон Берлін: Роннов — Лейте, Бонуччі, Кнохе — Госенс, Лайдуні, Хедіра, Юранович — Фофана, Беккер, Беренс.

прогноз 2:0

Реал Мадрид — Брага

8 листопада, 22.00. Стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Головний арбітр – Халіл Умут Мелер (Туреччина). пряма трансляція на MEGOGO.

Прагнучи чергового успіху в Лізі чемпіонів Реал досі не залишав шансів своїм суперникам, хоча деякі перемоги давалися не так легко, як очікувалося, наприклад, проти Уніона на останніх хвилинах. Минула гра проти Браги також начебто проходила за сценарієм "вершкових", але через пропущений м'яч від Альваро Джало довелося витримати нервову кінцівку. Тим не менш, дев'ять очок після трьох ігор та перше місце у групі.

За минулий час Реал показав клас в Ель Класіко, обігравши Барселону, але потім оступився у матчі проти Райо Вальєкано, закінчивши зустріч нулями на табло. Команда повністю домінувала на полі, але втілити це у забиті м'ячі не змогла, що може турбувати Карло Анчелотті, підопічні якого не програють вісім останніх матчів у ЛЧ на своєму полі – при цьому було сім перемог та одна нічия. Також їхня результативна серія на Бернабеу в єврокубках вже досягла позначки в 24 матчі поспіль.

У всіх єврокубкових матчах Брага намагається, кусається та огризається, і португальці поступилися у двох матчах проти Реала та Наполі з різницею в один м'яч. Проти Уніона була перемога (3:2). Брага вже практично не має шансів на плей-оф Ліги чемпіонів, але португальська команда цілком буде задоволена Лігою Європи, тому очки потрібні, щоб забезпечити себе від берлінців.

В останньому матчі Брага розгромила Портімоненсе, забивши шість голів у другому таймі, що буде добрим стимулом до підготовки до гри проти Реала. Для Браги це буде перша виїзна гра в Лізі чемпіонів проти іспанської команди, а Реал у свою чергу ще не поступався португальським клубам у Європі на своєму полі.

Що стосується кадрової ситуації, то у Реала під питанням головна зірка клубу Джуд Беллінгем, який пошкодив плече в Ла Лізі. Анчелотті заявляє, що нічого серйозного, але не здивуємося, якщо йому буде надано відпочинок. У лазареті "вершкових", як і раніше, Едер Мілітао, Тібо Куртуа, Дані Себальйос і Орельєн Чуамені. Водночас у заявку повернувся Ферлан Менді. Брага має повну обойму без травмованих.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Реал: Кепа — Менді, Алаба, Рюдігер, Карвахаль — Модрич, Камавінга, Вальверде — Вінісіус, Родріго, Хоселу.

Брага: Ліма — Гонсалес, Олівейра, Фонте, Мендес — Аль-Мусраті, Саласар — Брума, Орта, Джало — Банза.