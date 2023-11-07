Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті G.

У рамках квартету G групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА увечері на нас чекають два протистояння: Лейпциг зіграє проти Црвени Звезди на виїзді, а Янг Бойз гостюватиме в Манчестер Сіті.

№ Команда І В Н П З П О 1 Манчестер Сіті 3 3 0 0 9 3 9 2 РБ Лейпциг 3 2 0 1 7 5 6 3 Црвена Звезда 3 0 1 2 4 8 1 4 Янг Бойз 3 0 1 2 4 8 1

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА — РБ ЛЕЙПЦИГ

7 ЛИСТОПАДА, 22:00, СТАДІОН, БЕЛГРАД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ДАНІЕЛЄ ОРСАТО (ІТАЛІЯ)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Црвена Звезда продовжує боротьбу за вихід в Лігу Європи. Звичайно, велике значення буде мати гра проти Янг Бойз, проте домашня зустріч з РБ Лейпциг — теж можливість набрати надважливі бали. Після поразки від "биків" в третьому турі серби зіграли три матчі у внутрішній першості, вигравши двічі та здобувши одну нічию.

В жодному матчі команді не було легко, проте на відміну від внутрішньої арени, Црвена Звезда може собі дозволити грати від оборони проти РБ Лейпциг. Якщо вдасться стримати зірковий напад "биків" в першому таймі, тоді у господарів з'явиться куди більше можливостей для власного голу.

РБ Лейпциг, своєю чергою, переграв Кельн з рахунком 6:0 після поєдинку з Црвеною, проте після цього розпочалась чорна смуга. Спочатку "бики" вилетіли від Вольфсбурга з Кубка Німеччини, а згодом програли й Майнцу в чемпіонаті. Команді Марко Розе потрібно повертатись на переможну стежку, а гра з Црвеною Звездою — відмінна для того можливість.

Звичайно, "бики" можуть застосувати ротацію, адже важко уявити, що команда опиниться нижче другого місця, проте й обійти Манчестер Сіті майже неможливо. Втім, треба адекватно оцінювати можливості чемпіона Швейцарії, для якого важливішим буде зустріч з Црвеною Звездою.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Глазер – Міяйлович, Джига, Драгович — Родич, Стаменич, Канга, Хван, Іванич – Букарі, Ндіає.

РБ ЛЕЙПЦИГ: Бласвіх – Генріхс, Сімакан, Лукеба, Раум – Шлагер, Айдара – Форсберг, Сімонс – Опенда, Поульсен.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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прогноз 1:3

МАНЧЕСТЕР СІТІ — ЯНГ БОЙЗ

7 ЛИСТОПАДА, 22:00, СТАДІОН ЕТІХАД, МАНЧЕСТЕР. ГГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ — ЕРІК ЛАМБРЕХТС (БЕЛЬГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Манчестер Сіті йде без втрат очок в цьому розіграші Ліги чемпіонів й не схоже, що Янг Бойз зможе створити команді Хосепа Гвардіоли суттєві труднощі. "Містяни" здобули розгромну перемогу в дербі, а потім знищили Борнмут. В грі з "вишнями" дуже добре себе показав Доку, забивши гол та зробивши чотири асисти, тому очікуємо, що бельгієць отримає ще один шанс проявити себе.

Манчестер Сіті вже в цьому турі може гарантувати собі вихід в плей-оф, отже навіщо відкладати це питання на інший тур? Але це зовсім не означає, що Пеп Гвардіола не буде робити ротацію. В його обоймі достатньо сильних гравців, які можуть обіграти Янг Бойз.

Янг Бойз, вочевидь, дуже налаштовувався на домашній матч проти Манчестер Сіті, щоб показати свій найкращий футбол. Швейцарці справді змогли дати бій, проте все одно поступились з рахунком 1:3. Янг Бойз виграв останні дві зустрічі у чемпіонаті з сумарним рахунком 6:1 та знаходиться в гарному настрої, проте чи достатньо цього, щоб створити труднощі чинному чемпіону Англії?

В останніх матчах команда дещо покращила свою гру в захисті й спробує здивувати Манчестер Сіті, щоб створити диво на Етіхаді. На команду не буде жодного тиску, адже ніхто від швейцарців нічого не очікує в такій грі, а тому це відмінна можливість перевірити себе проти гранда європейського футболу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

МАНЧЕСТЕР СІТІ: Едерсон – Льюїс, Діаш, Аканджі, Гвардіол – Родрі, Стоунз – Фоден, Ковачич, Доку – Альварес.

ЯНГ БОЙЗ: Рачоппі – Блум, Камара, Беніто, Гарсія – Малес, Лаупер, Ніассе – Еліа – Угрініч, Іттен.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

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