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Пушич: Я вражений таким характером команди

06 листопада 2023

МАРІНО ПУШИЧ, SHAKHTAR.COM

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич поспілкувався із пресою напередодні зустрічі проти Барселони у четвертому турі Ліги чемпіонів.

"Відсутність Бондаренка та Коноплі? Це два футболісти стартового складу, важливі виконавці. Їх з нами не буде, але я повністю впевнений у них. Буду чесним — я одразу знав, що вони не зіграють проти Барселони.

Бондаренко та Конопля – молоді, талановиті, розумні та дуже важливі виконавці. Я дуже хотів би, щоб вони зіграли в матчі з Барселоною, але я вже спланував нашу гру без них".

Про перший "домашній матч" у Лізі чемпіонів:

"Ми подолали велику відстань. Такий матч не можна назвати домашньою грою, коли добираєшся до місця гри кілька годин. Тут важливо адаптуватися та залишатися ментально сильними. Це те, що я бачу у своїй команді. 

Це мій перший такий досвід, і це буде особлива гра". 

Про зміну Феєнорда на Шахтар:

"Все сталося дуже швидко, мені довелося швидко адаптуватися. Я не та людина, яка думає про проблеми. Я думаю про рішення та можливості — це дає мені енергію і допомагає зосередитися на роботі, але ми не скаржитисямемо. Ми тут, щоб змагатися".

Про те, що немає фактора домашнього поля та підтримки вболівальників:

"Це не єдина проблема. Ще є війна. Ми як одна родина, яка підтримує одна одну у важких обставинах, щоб отримати максимальний результат. Я вражений цим, вражений таким характером команди".

Про стиль Шахтаря:

"Нідерландська футбольна школа відома своєю атакою, але все залежить від тренера. Важливим є атакуючий футбол, а також важливо розвивати молодих гравців.

Кожен тренер має своє бачення футболу, це не залежить від країни. Я люблю атакуючий футбол та високо пресингувати”.

Про те, як Шахтарю здобути позитивний результат проти Барселони:

"Ми всі знаємо силу Барселони, це чудова команда. Для мене вони одні з найкращих у Європі. І це завжди великий виклик – грати проти таких команд.

Для нас це матч, у якому нам нема чого втрачати. Я просто хочу, щоб ми боролися і дотримувалися своїх принципів гри, а потім побачимо, що отримаємо в результаті. Треба грати без страху та показати свій найкращий футбол".

Про те, чи буде Шахтар іншим у цьому матчі:

"Ми мали час попрацювати один з одним. Було не так багато тренувань, але ми навіть під час матчів працювали над деякими ігровими принципами, які я хочу побачити завтра проти Барселони. Ми хочемо змагатися з ними, і я хочу побачити в нашій грі то, над чим ми працювали", – сказав Пушич на прес-конференції

Нагадаємо, що у вівторок, 7 листопада, Шахтар зіграє проти Барселони у Гамбурзі. Гра відбудеться о 19:45 за київським часом.

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