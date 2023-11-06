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22:00
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-
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Саррі: Ліга чемпіонів — це як вечірка, але Серія А — це наша робота

06 листопада 2023

Мауріціо Саррі - Getty Images

Наставник поділився думками щодо виступів у головному єврокубку.

Мауріціо Саррі прокоментував виступи Лаціо у турнірах - повідомляє Tutto Mercato Web

"Матч із Феєнордом буде дуже важливим в контексті боротьби за вихід з групи. Мені не подобається чути, як люди кажуть, що його потрібно виграти будь-якою ціною. Ми спробуємо зіграти у звичайному режимі. 

На даний момент всі, здається, тільки коментують результат. То навіщо дивитися матч, якщо вам важливий лише результат? У Болоньї ми провели чудову гру протягом 75 хвилин, але, мабуть, ми не виконали достатньої роботи на тренуваннях. 

Минулого року на цьому етапі у наших нападників було загалом 16 голів, цього року вони забили п’ять-шість, і це коштує нам набраних пунктів. Я не розумію, чому так відбувається, ми граємо однаково. 

Іноді нам не вдається створити небезпечні атаки, хоча ми створюємо для цього ситуації. 

Ми повинні звернути увагу на баланс. Камада — винятковий гравець, але з ним і Луїсом Альберто грати важко, ми повинні знайти спосіб підтримати їх. 

Грати в Лізі чемпіонів — це дивовижно, ми повинні виступати рішуче, але ми також повинні мати ясність, щоб думати про все інше. Хто не потрапить до Ліги чемпіонів, той матиме проблеми. 

Ліга чемпіонів — це як вечірка, але Серія А — це наша робота". 

Лаціо наразі займає лише третє місце у головному єврокубку та десяте у Серії А. 

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