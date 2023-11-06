Саррі: Ліга чемпіонів — це як вечірка, але Серія А — це наша робота

Наставник поділився думками щодо виступів у головному єврокубку.

Мауріціо Саррі прокоментував виступи Лаціо у турнірах - повідомляє Tutto Mercato Web.

"Матч із Феєнордом буде дуже важливим в контексті боротьби за вихід з групи. Мені не подобається чути, як люди кажуть, що його потрібно виграти будь-якою ціною. Ми спробуємо зіграти у звичайному режимі.

На даний момент всі, здається, тільки коментують результат. То навіщо дивитися матч, якщо вам важливий лише результат? У Болоньї ми провели чудову гру протягом 75 хвилин, але, мабуть, ми не виконали достатньої роботи на тренуваннях.

Минулого року на цьому етапі у наших нападників було загалом 16 голів, цього року вони забили п’ять-шість, і це коштує нам набраних пунктів. Я не розумію, чому так відбувається, ми граємо однаково.

Іноді нам не вдається створити небезпечні атаки, хоча ми створюємо для цього ситуації.

Ми повинні звернути увагу на баланс. Камада — винятковий гравець, але з ним і Луїсом Альберто грати важко, ми повинні знайти спосіб підтримати їх.

Грати в Лізі чемпіонів — це дивовижно, ми повинні виступати рішуче, але ми також повинні мати ясність, щоб думати про все інше. Хто не потрапить до Ліги чемпіонів, той матиме проблеми.

Ліга чемпіонів — це як вечірка, але Серія А — це наша робота".

Лаціо наразі займає лише третє місце у головному єврокубку та десяте у Серії А.