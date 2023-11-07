Мілан — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 07.11.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 7 листопада та розпочнеться о 22:00.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Мілан на своєму полі прийме ПСЖ.

Мілан — ПСЖ

Вівторок, 7 листопада, 22:00, стадіон Сан-Сіро, Мілан. Арбітр зустрічі — Хесус Хіль Мансано

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Мілан стартував у Лізі чемпіонів не найкращим чином: колектив Стефано Піолі зіграв унічию з Ньюкаслом (0:0), потім із дортмундською Боруссією (0:0), після чого була розгромна поразка від ПСЖ (0:3). За три тури італійська команда набрала два очки, посідаючи четверте місце в групі F. В останній грі Мілан програв Удінезе (0:1), а також у клуба серйозні кадрові проблеми.

Щодо ПСЖ, то французька команда стартувала в Лізі чемпіонів з перемоги над Боруссією (2:0), після цього була сенсаційна поразка Ньюкаслу (1:4), а потім крупна перемога над Міланом (3:0). На цьому етапі ПСЖ очолює групу F, набравши шість очок. У своїй останній грі столичний французький клуб здолав Монпельє (3:0). При цьому, ПСЖ має певні кадрові втрати. Зокрема, у лазареті Преснель Кімпембе, Нуну Мендеш та Марко Асенсіо.

Під тиском перебуває головний тренер "россонері" Стефано Піолі. Не перший день ходять чутки про його відставку. У разі поразки від ПСЖ цілком можливо, що це буде його остання гра біля керма Мілана, або один з останніх поєдинків. Мілан не забивав ще цього розіграшу Ліги чемпіонів. Коли, якщо не зараз, у четвертому турі? На рідних трибунах міланська команда має відзначитись хоча б одним голом у воротах Джанлуджі Доннарумми.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ пропонується коефіцієнт 2.38, тоді як потенційний успіх Мілана оцінюється показником 3.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.65.

Орієнтовні склади:

Мілан: Меньян – Калабрія, Тіав, Томорі, Тео Ернандес – Лофтус-Чік, Крунич, Рейндерс – Пулішич, Жиру, Леау.

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Шкрініар, Люка Ернандес – Дембеле, Угарте, Заїр-Емрі, Лі – Муані, Мбаппе.

Не зіграють: Спортієлло, Калулу, Кальдара, Пеллегріно, К'єр — Данило, Мендеш, Ріко, Кімпепбе, Асенсіо, Навас.

Очні зустрічі

Поточна форма