Порту — Антверпен. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 07.11.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 7 листопада та розпочнеться о 22:00.

У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів Порту на своєму полі прийме Антверпен.

Порту — Антверпен

Вівторок, 7 листопада, 22:00, стадіон Драгау, Порту. Арбітр зустрічі — Мауріціо Маріані

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На внутрішній арені для Порту все звично: команда бореться за чемпіонський титул з кількома конкурентами. Важко сказати, хто є головним фаворитом, враховуючи те, який прогрес здійснив лісабонський Спортинг. У Лізі чемпіонів колектив Сержі Консейсау націлений на вихід у плей-оф. У першому колі Порту видав очікувані результати: поразка Барселоні, хоч вони й нав'язали конкуренцію опоненту, а також перемоги над Шахтарем у Гамбурзі та розгром Антверпена.

Що стосується Антверпена, то під керівництвом ван Боммеля команда зуміла вийти на пік минулого сезону, вигравши не лише чемпіонство, а й кубок. Також Антверпен виграв і Суперкубок, хоча перемога дісталася тяжко — у серії післяматчевих пенальті. На стадії групового етапу Антверпен програв усі три поєдинки. При цьому, в матчі проти Шахтаря команда до перерви вела з рахунком 2:0, проте потім втратила перевагу (2:3).

Нагадаємо, що перший матч між цими командами завершився перемогою Порту на виїзді (4:1).

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Сержі Консейсау. Так, на перемогу Порту пропонується коефіцієнт 1.38, тоді як потенційний успіх Антверпена оцінюється показником 9.20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.20.

Орієнтовні склади:

Порту: Кошта — Маріо, Пепе, Кармо, Санчес — Франко, Варела, Еустакіо, Пепе — Еванілсон, Таремі.

Антверпен: Бутез – Де Лаєт, Альдервейрельд, Кулібалі, Батай – Вермеєрен, Юсуф – Муджа, Еккеленкамп, Баліквіша – Янссен.

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