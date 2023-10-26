Гау: Ньюкасл не заслуговував на поразку від Боруссії

Думка керманича "сорок" після мінімального програшу в Лізі чемпіонів.

Наставник Ньюкасла Едді Гау прокоментував поразку від Боруссії (0:1) у Лізі чемпіонів.

"Тактично вони класно грали й створювали нам проблеми в центральних зонах. У другому таймі ми були набагато кращими, але, на жаль, м'яч не йшов у ворота. Задум був, але ми граємо проти топових команд. Варто помилитися на півкроку, і тебе карають.

У другому таймі ми стали грати більше, створювали моменти, але ворота не допомогли нам. Тепер ми маємо пройти складний шлях у групі.

Буде важко, але ми у Лізі чемпіонів. Ніщо легко не дається. Ти знаєш, що тобі доведеться перемагати у важких матчах. Тепер нам потрібно струсити з себе пилюку і бути готовими до наступного тижня.

Нам потрібно сісти та проаналізувати гру. Нам потрібно попрацювати над тим, як пристосуватися і потім поглянути, чи зможемо ми досягти результату.

Я не думаю, що ми заслуговували на поразку", – сказав тренер Ньюкасла.