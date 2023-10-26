Галатасарай
1
Баварія
3
24 жовтня
19:45
Інтер
2
РБ Зальцбург
1
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
1
Копенгаген
0
24 жовтня
22:00
Ланс
1
ПСВ
1
24 жовтня
22:00
Севілья
1
Арсенал
2
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
0
Наполі
1
24 жовтня
22:00
Брага
1
Реал Мадрид
2
24 жовтня
22:00
Бенфіка
0
Реал Сосьєдад
1
24 жовтня
22:00
Феєнорд
3
Лаціо
1
25 жовтня
19:45
Барселона
2
Шахтар
1
25 жовтня
19:45
Селтік
2
Атлетіко
2
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Боруссія Дортмунд
1
25 жовтня
22:00
ПСЖ
3
Мілан
0
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
1
Манчестер Сіті
3
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Црвена Звезда
1
25 жовтня
22:00
Антверпен
1
Порту
4
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Ньюкасл Юнайтед
-
07 листопада
19:45
Шахтар
-
Барселона
-
07 листопада
19:45
Лаціо
-
Феєнорд
-
07 листопада
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
07 листопада
22:00
Мілан
-
ПСЖ
-
07 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Порту
-
Антверпен
-
07 листопада
22:00
Наполі
-
Уніон Берлін
-
08 листопада
19:45
Реал Сосьєдад
-
Бенфіка
-
08 листопада
19:45
Копенгаген
-
Манчестер Юнайтед
-
08 листопада
22:00
Баварія
-
Галатасарай
-
08 листопада
22:00
Арсенал
-
Севілья
-
08 листопада
22:00
ПСВ
-
Ланс
-
08 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Брага
-
08 листопада
22:00
РБ Зальцбург
-
Інтер
-
08 листопада
22:00

Гау: Ньюкасл не заслуговував на поразку від Боруссії

26 жовтня 2023

Едді Гау (по центру), УЄФА

Думка керманича "сорок" після мінімального програшу в Лізі чемпіонів.

Наставник Ньюкасла Едді Гау прокоментував поразку від Боруссії (0:1) у Лізі чемпіонів.

"Тактично вони класно грали й створювали нам проблеми в центральних зонах. У другому таймі ми були набагато кращими, але, на жаль, м'яч не йшов у ворота. Задум був, але ми граємо проти топових команд. Варто помилитися на півкроку, і тебе карають.

У другому таймі ми стали грати більше, створювали моменти, але ворота не допомогли нам. Тепер ми маємо пройти складний шлях у групі.

Буде важко, але ми у Лізі чемпіонів. Ніщо легко не дається. Ти знаєш, що тобі доведеться перемагати у важких матчах. Тепер нам потрібно струсити з себе пилюку і бути готовими до наступного тижня.

Нам потрібно сісти та проаналізувати гру. Нам потрібно попрацювати над тим, як пристосуватися і потім поглянути, чи зможемо ми досягти результату.

Я не думаю, що ми заслуговували на поразку", – сказав тренер Ньюкасла.

Джерело: BBC

команди
статті на тему:
Олександр Сирота, фото УПЛ 26 жовтня 2023 Матч проти Дніпра-1 став ювілейним для Сироти в рамках УПЛ
ВІКТОР СКРИПНИК, ФК ВОРСКЛА 26 жовтня 2023 Скрипник: В матчах УПЛ додають 3 хвилини. Дивишся чемпіонат світу — там по 20 хвилин компенсовують
ХРИСТО СТОЇЧКОВ 26 жовтня 2023 Стоїчков: Мессі заслужив цей Золотий м'яч
   