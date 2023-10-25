Ліга чемпіонів. Група E. Напередодні

СЕРЕДА, 25 ЖОВТНЯ, 19:45. ДЕ КЕЙП, РОТТЕРДАМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОБІАС ШТІЛЕР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Феєнорд під керівництвом Арне Слота минулого сезону став чемпіоном Нідерландів вдруге у XXI столітті, і в новій кампанії роттердамці не втрачають обертів і продовжують прогресувати. В Ередівізі Феєнорд поки непереможний і йде третім після дев'яти турів, маючи у своєму активі сім перемог і дві нічиїх. Проте в Лізі чемпіонів нідерландці потрапили до вельми інтригуючої групи, де доведеться неабияк постаратися для потрапляння до плей-оф. У першому турі команда Слота розібралася із Селтіком, а потім влаштувала з Атлетіко результативну бійню, з якої переможцем все ж вийшов мадридський колектив (2:3).

Якщо запитати в себе, чи тішить у новому сезоні Лаціо, то тут відповіддю швидше за все буде "ні", аніж "так". У минулій кампанії Мауріціо Саррі зміг вивести римлян у груповий етап Ліги чемпіонів, але вже в новому розіграші Серії А "орли" продемонстрували вкрай невдалий старт, через який вони змушені зараз задовольнятися лише дев'ятим місцем у таблиці внутрішньої першості. Так, в останніх турах Лаціо зміг дещо реабілітуватися. Більше того, у Лізі чемпіонів колектив Саррі зіграв унічию з Атлетіко та обіграв Селтік. Проте навіть це поки що не дозволяє нам бути повністю впевненими у стабільності "орлів", які часто рятувалися у компенсований до другого тайму час.

За версією букмекерів, фаворитом у цьому протистоянні є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Феєнорда пропонується коефіцієнт 1,96, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 3,90. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,80.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Феєнорд: Бейлов - Ньївкоп, Гертрейда, Ганцко, Гартман — Віффер, Стенгс, Тімбер — Джаханбахш, Хіменес, Пайшан

Лаціо: Проведель — Марушич, Казале, Романьолі, Хісай — Гендузі, Весіно, Луїс Альберто — Феліпе Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї

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прогноз 2:1

СЕЛТІК — АТЛЕТІКО МАДРИД СЕРЕДА, 25 ЖОВТНЯ, 22:00. СЕЛТІК ПАРК, ГЛАЗГО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO Гегемонія та домінування Селтіка в чемпіонаті Шотландії не є для когось великим сюрпризом. Навіть після відходу Анге Постекоглу в Тоттенгем "кельти" продовжують впевнено лідирувати в турнірній таблиці Прем'єршипу, випереджаючи Рейнджерс після дев'яти турів аж на сім очок. Але Ліга чемпіонів — це не Шотландія, і тут поки що Селтік виглядає очевидним аутсайдером своєї групи за підсумками двох проведених матчів. Підопічні Брендана Роджерса програли як Феєнорду, так і Лаціо, а тепер змушені зустрітись із головним фаворитом свого квартету. І говорячи про головного фаворита групи E як мінімум на папері, мова, звісно, йдеться про мадридський Атлетіко. Нехай цей статус фаворита не є таким очевидним на тлі симпатичного Феєнорда і Лаціо, який точно має характер, проте "матрацники" останнім часом набрали дуже непогану форму. Четверте місце у Ла Лізі з трьома очками відставання від лідера та шість перемог поспіль у всіх турнірах говорять самі за себе. Більш того, Атлетіко ще минулого сезону почав руйнувати стереотип щодо неабиякої стерильності своїх матчів — тепер поєдинки у виконанні підопічних Дієго Сімеоне дуже результативні і вкрай рідко обходяться без великої кількості забитих м'ячів. За версією букмекерів, фаворитом у цьому протистоянні є підопічні Дієго Сімеоне. Так, на перемогу Атлетіко пропонується коефіцієнт 1,90, тоді як потенційний успіх Селтіка оцінюється показником 4,15. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85. ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Селтік: Гарт — А. Джонстон, Картер-Вікерс, Скейлз, Тейлор — О'Райлі, Макгрегор, Хатате — Маеда, Фурухасі, Пальма Атлетіко: Облак — Рікельме, Ермосо, Вітсель, Аспілікуета, Моліна — Сауль, Коке, Барріос — Грізманн, Мората ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА