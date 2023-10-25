Ліга чемпіонів. Група G. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків третього туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті G.

У рамках квартету G групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА увечері на нас чекають два протистояння: Лейпциг зіграє проти Црвени Звезди, а Янг Бойз — проти Манчестер Сіті.

Лейпциг — Црвена Звезда

25 жовтня, 22:00, стадіон Ред Булл Арена, Лейпциг. Арбітр зустрічі — Хосе Марія Санчес Мартінес

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Лейпциг непогано виступає в Лізі чемпіонів: "бики" здолали Янг Бойз (3:1) на виїзді, але потім зазнали поразки від Манчестер Сіті. При цьому, колектив Марко Розе був близький до того, щоб здобути нічию проти "містян", проте пізні голи Альвареса та Доку принесли три очки гостям.

Якщо говорити за Црвену Звезду, то для цієї команди участь у груповому етапі Ліги чемпіонів вже успіх. Востаннє сербська команда виступала там у сезоні-2019/20 та набрала три пункти. Як мінімум, Црвена Звезда намагатиметься перевершити той результат і набрати більше очок.

За версією букмекерів, Лейпциг – фаворит зустрічі: перемога німецької команди оцінюється коефіцієнтом 1.27, а сербської – 11.00. Якщо буде нічия, то на таку подію пропонується показник 6.60.

Орієнтовні склади:

Лейпциг: Гулачі – Клостерманн, Сімакан, Лукеба, Ленц – Шлагер, Кампль – Форсберг, Ольмо – Шешко, Вернер.

Црвена Зірка: Глазер – Міяйлович, Джига, Драгович, Родич – Стаменич, Беом – Олайніка, Іванич, Митрович – Ндіає.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 2:0

Янг Бойз — Манчестер Сіті

25 жовтня, 22:00, стадіон Ванкдорф, Берн. Арбітр зустрічі — Мортен Крог

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Янг Бойз має всі шанси поборотися з Црвеною Звездою за третій рядок, який дозволить зіграти в Лізі Європи навесні. У минулому матчі Ліги чемпіонів швейцарська команда зіграла внічию проти сербів на виїзді, а в першому турі поступилася Лейпцигу. Проте, відверто кажучи, проти Манчестер Сіті Янг Бойз немає так багато шансів, щоб зачепитися за очки.

Щодо Манчестер Сіті, то колектив Пепа Гвардіоли зараз не в найкращих кондиціях: в останніх п'яти іграх "містяни" тричі поступилися. Якщо програш Ньюкаслу у Кубку ліги можна списати як "злив" не потрібного турніру, то поразки від Арсеналу та Вулвергемптона насторожують.

За версією букмекерів, Манчестер Сіті – очевидний фаворит зустрічі: перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом 1.21, а перемога швейцарської команди – 16.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 7.30.

Орієнтовні склади:

Янг Бойз: Рачоппі – Янко, Камара, Беніто, Гарсія – Малес, Угринич, Ніассе – Еліа – Монтейро, Іттен.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол – Родрі, Ковачич – Фоден, Альварес, Доку – Голанд.

Очні зустрічі

Поточна форма