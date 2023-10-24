Зінченко залишився в запасі на гру проти Севільї

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи B, у якому зіграють андалузька Севілья та лондонський Арсенал.

Андалузька Севілья та лондонський Арсенал на Рамон Санчес Пісхуан зіграють матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Дієго Алонсо, після нічиєї проти мадридського Реала (1:1), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Мікель Артета, на тлі нічиєї проти лондонського Челсі (2:2), використав із перших хвилин Томіясу ліворуч у захисті замість Олександра Зінченка.

Севілья: Нюланд — Навас, Рамос, Гудель, Акунья — Соу, Сумаре, Ракітич — Лукебакіо, Ен-Несірі, Окампос.

Запасні: Дмитрович, Гаттоні, Педроса, Сусо, Жордан, Мір, Діас, Ньянзу, Ламела, Торрес, Баде, Хуанлу.



Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Томіясу — Едегор, Жоржиньйо, Райс — Сака, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Гейн, Сміт-Роу, Нкетіа, Ківйор, Седрік, Троссар, Вієйра, Нельсон, Ельнені, Гаверц, Зінченко.



Гра Севілья — Арсенал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.