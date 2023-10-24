Галатасарай
1
Баварія
3
24 жовтня
19:45
Інтер
2
РБ Зальцбург
1
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
1
Копенгаген
0
24 жовтня
22:00
Ланс
1
ПСВ
1
24 жовтня
22:00
Севілья
1
Арсенал
2
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
0
Наполі
1
24 жовтня
22:00
Брага
1
Реал Мадрид
2
24 жовтня
22:00
Бенфіка
0
Реал Сосьєдад
1
24 жовтня
22:00
Феєнорд
3
Лаціо
1
25 жовтня
19:45
Барселона
2
Шахтар
1
25 жовтня
19:45
Селтік
2
Атлетіко
2
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Боруссія Дортмунд
1
25 жовтня
22:00
ПСЖ
3
Мілан
0
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
1
Манчестер Сіті
3
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Црвена Звезда
1
25 жовтня
22:00
Антверпен
1
Порту
4
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Ньюкасл Юнайтед
-
07 листопада
19:45
Шахтар
-
Барселона
-
07 листопада
19:45
Лаціо
-
Феєнорд
-
07 листопада
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
07 листопада
22:00
Мілан
-
ПСЖ
-
07 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Порту
-
Антверпен
-
07 листопада
22:00
Наполі
-
Уніон Берлін
-
08 листопада
19:45
Реал Сосьєдад
-
Бенфіка
-
08 листопада
19:45
Копенгаген
-
Манчестер Юнайтед
-
08 листопада
22:00
Баварія
-
Галатасарай
-
08 листопада
22:00
Арсенал
-
Севілья
-
08 листопада
22:00
ПСВ
-
Ланс
-
08 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Брага
-
08 листопада
22:00
РБ Зальцбург
-
Інтер
-
08 листопада
22:00

Зінченко залишився в запасі на гру проти Севільї

24 жовтня 2023

Олександр Зінченко, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи B, у якому зіграють андалузька Севілья та лондонський Арсенал.

Андалузька Севілья та лондонський Арсенал на Рамон Санчес Пісхуан зіграють матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Дієго Алонсо, після нічиєї проти мадридського Реала (1:1), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Мікель Артета, на тлі нічиєї проти лондонського Челсі (2:2), використав із перших хвилин Томіясу ліворуч у захисті замість Олександра Зінченка.

Севілья: Нюланд — Навас, Рамос, Гудель, Акунья — Соу, Сумаре, Ракітич — Лукебакіо, Ен-Несірі, Окампос.

Запасні: Дмитрович, Гаттоні, Педроса, Сусо, Жордан, Мір, Діас, Ньянзу, Ламела, Торрес, Баде, Хуанлу.

Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Томіясу — Едегор, Жоржиньйо, Райс — Сака, Жезус, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Гейн, Сміт-Роу, Нкетіа, Ківйор, Седрік, Троссар, Вієйра, Нельсон, Ельнені, Гаверц, Зінченко.

Гра Севілья — Арсенал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
АРТЕТА, GETTY IMAGES 23 жовтня 2023 Севілья — Арсенал: цікаві варіанти ставок
   