Трубін зіграє з перших хвилин з Реал Сосьєдадом

Єврокубковий поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Сьогодні, 24 жовтня, відбудеться матч групового етапу Ліги чемпіонів, у якому між собою зіграють Бенфіка та Реал Сосьєдад.

Тренерський штаб "орлів" вже визначився зі стартовим складом і він довірив місце у старті українському воротареві Анатолію Трубіну.

Для 22-річного українця це буде сьомий матч у складі португальського клубу. До цього він двічі відстояв на нуль і пропустив п'ять голів у шести матчах.

Матч Бенфіка — Реал Сосьєдад розпочнеться о 22:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.