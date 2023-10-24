Галатасарай
1
Баварія
3
24 жовтня
19:45
Інтер
2
РБ Зальцбург
1
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
1
Копенгаген
0
24 жовтня
22:00
Ланс
1
ПСВ
1
24 жовтня
22:00
Севілья
1
Арсенал
2
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
0
Наполі
1
24 жовтня
22:00
Брага
1
Реал Мадрид
2
24 жовтня
22:00
Бенфіка
0
Реал Сосьєдад
1
24 жовтня
22:00
Феєнорд
3
Лаціо
1
25 жовтня
19:45
Барселона
2
Шахтар
1
25 жовтня
19:45
Селтік
2
Атлетіко
2
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Боруссія Дортмунд
1
25 жовтня
22:00
ПСЖ
3
Мілан
0
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
1
Манчестер Сіті
3
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Црвена Звезда
1
25 жовтня
22:00
Антверпен
1
Порту
4
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Ньюкасл Юнайтед
-
07 листопада
19:45
Шахтар
-
Барселона
-
07 листопада
19:45
Лаціо
-
Феєнорд
-
07 листопада
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
07 листопада
22:00
Мілан
-
ПСЖ
-
07 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Порту
-
Антверпен
-
07 листопада
22:00
Наполі
-
Уніон Берлін
-
08 листопада
19:45
Реал Сосьєдад
-
Бенфіка
-
08 листопада
19:45
Копенгаген
-
Манчестер Юнайтед
-
08 листопада
22:00
Баварія
-
Галатасарай
-
08 листопада
22:00
Арсенал
-
Севілья
-
08 листопада
22:00
ПСВ
-
Ланс
-
08 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Брага
-
08 листопада
22:00
РБ Зальцбург
-
Інтер
-
08 листопада
22:00

Трубін зіграє з перших хвилин з Реал Сосьєдадом

24 жовтня 2023

Анатолій Трубін, ФК Бенфіка

Єврокубковий поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Сьогодні, 24 жовтня, відбудеться матч групового етапу Ліги чемпіонів, у якому між собою зіграють Бенфіка та Реал Сосьєдад.

Тренерський штаб "орлів" вже визначився зі стартовим складом і він довірив місце у старті українському воротареві Анатолію Трубіну.

Для 22-річного українця це буде сьомий матч у складі португальського клубу. До цього він двічі відстояв на нуль і пропустив п'ять голів у шести матчах.

Матч Бенфіка — Реал Сосьєдад розпочнеться о 22:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.

команди
статті на тему:
Лузітанія - Бенфіка, фото гостей 20 жовтня 2023 Бенфіка Трубіна пройшла до 1/16 фіналу Кубка Португалії
Давід Нерес, Getty Images 13 жовтня 2023 Давід Нерес взимку може залишити Бенфіку
   