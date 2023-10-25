Барселона — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 25.10.2023

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 25 жовтня о 19:45.

У середу, 25 жовтня, Шахтар зіграє проти Барселони у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Барселона — Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок пройде на Камп Ноу, а зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Барселона – Шахтар

Трансляція матчу буде доступна в цій новині 25 жовтня і почати дивитися її онлайн можна, починаючи з 19:45 за Києвом. Онлайн-трансляція буде проходити безкоштовно і будь-хто може приєднатися.

Нагадаємо, що у групі H Ліги чемпіонів, окрім Шахтаря та Барселони, також виступають Антверпен та Порту. Після двох турів каталонці очолюють групу з 6 очками, по 3 бали у Порту та Шахтаря і поки що Антверпен не набирав пункти.