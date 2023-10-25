Галатасарай
1
Баварія
3
24 жовтня
19:45
Інтер
2
РБ Зальцбург
1
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
1
Копенгаген
0
24 жовтня
22:00
Ланс
1
ПСВ
1
24 жовтня
22:00
Севілья
1
Арсенал
2
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
0
Наполі
1
24 жовтня
22:00
Брага
1
Реал Мадрид
2
24 жовтня
22:00
Бенфіка
0
Реал Сосьєдад
1
24 жовтня
22:00
Феєнорд
3
Лаціо
1
25 жовтня
19:45
Барселона
2
Шахтар
1
25 жовтня
19:45
Селтік
2
Атлетіко
2
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Боруссія Дортмунд
1
25 жовтня
22:00
ПСЖ
3
Мілан
0
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
1
Манчестер Сіті
3
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Црвена Звезда
1
25 жовтня
22:00
Антверпен
1
Порту
4
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Ньюкасл Юнайтед
-
07 листопада
19:45
Шахтар
-
Барселона
-
07 листопада
19:45
Лаціо
-
Феєнорд
-
07 листопада
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
07 листопада
22:00
Мілан
-
ПСЖ
-
07 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Порту
-
Антверпен
-
07 листопада
22:00
Наполі
-
Уніон Берлін
-
08 листопада
19:45
Реал Сосьєдад
-
Бенфіка
-
08 листопада
19:45
Копенгаген
-
Манчестер Юнайтед
-
08 листопада
22:00
Баварія
-
Галатасарай
-
08 листопада
22:00
Арсенал
-
Севілья
-
08 листопада
22:00
ПСВ
-
Ланс
-
08 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Брага
-
08 листопада
22:00
РБ Зальцбург
-
Інтер
-
08 листопада
22:00

Барселона — Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 25.10.2023

25 жовтня 2023

Фото: ФК Шахтар

До вашої уваги текстова трансляція поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, що відбудеться 25 жовтня о 19:45.

У середу, 25 жовтня, Шахтар зіграє проти Барселони у рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Барселона — Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок пройде на Камп Ноу, а зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Барселона – Шахтар

Трансляція матчу буде доступна в цій новині 25 жовтня і почати дивитися її онлайн можна, починаючи з 19:45 за Києвом. Онлайн-трансляція буде проходити безкоштовно і будь-хто може приєднатися.

Нагадаємо, що у групі H Ліги чемпіонів, окрім Шахтаря та Барселони, також виступають Антверпен та Порту. Після двох турів каталонці очолюють групу з 6 очками, по 3 бали у Порту та Шахтаря і поки що Антверпен не набирав пункти.

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