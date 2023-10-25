Галатасарай
1
Баварія
3
24 жовтня
19:45
Інтер
2
РБ Зальцбург
1
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
1
Копенгаген
0
24 жовтня
22:00
Ланс
1
ПСВ
1
24 жовтня
22:00
Севілья
1
Арсенал
2
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
0
Наполі
1
24 жовтня
22:00
Брага
1
Реал Мадрид
2
24 жовтня
22:00
Бенфіка
0
Реал Сосьєдад
1
24 жовтня
22:00
Феєнорд
3
Лаціо
1
25 жовтня
19:45
Барселона
2
Шахтар
1
25 жовтня
19:45
Селтік
2
Атлетіко
2
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Боруссія Дортмунд
1
25 жовтня
22:00
ПСЖ
3
Мілан
0
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
1
Манчестер Сіті
3
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
3
Црвена Звезда
1
25 жовтня
22:00
Антверпен
1
Порту
4
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Ньюкасл Юнайтед
-
07 листопада
19:45
Шахтар
-
Барселона
-
07 листопада
19:45
Лаціо
-
Феєнорд
-
07 листопада
22:00
Атлетіко
-
Лаціо
-
07 листопада
22:00
Мілан
-
ПСЖ
-
07 листопада
22:00
Манчестер Сіті
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Црвена Звезда
-
Янг Бойз
-
07 листопада
22:00
Порту
-
Антверпен
-
07 листопада
22:00
Наполі
-
Уніон Берлін
-
08 листопада
19:45
Реал Сосьєдад
-
Бенфіка
-
08 листопада
19:45
Копенгаген
-
Манчестер Юнайтед
-
08 листопада
22:00
Баварія
-
Галатасарай
-
08 листопада
22:00
Арсенал
-
Севілья
-
08 листопада
22:00
ПСВ
-
Ланс
-
08 листопада
22:00
Реал Мадрид
-
Брага
-
08 листопада
22:00
РБ Зальцбург
-
Інтер
-
08 листопада
22:00

Антверпен — Порту. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 25.10.2023

25 жовтня 2023

Антверпен — Порту. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 25.10.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 25 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті H на нас чекає протистояння між Антверпеном та Порту, яке пройде на стадіоні Босейлстадіон.

АНТВЕРПЕН — ПОРТУ

СЕРЕДА, 25 ЖОВТНЯ, 22:00. ЕСТАДІО ОЛІМПІКО, АНТВЕРПЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — БЕНУА БАСТЬЄН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Антверпен — команда, яка має не лише статус чинного чемпіона Бельгії, а й статус головного конкурента Шахтаря у боротьбі за потрапляння єврокубкову весну. Якщо говорити точніше і справедливіше – у боротьбі за третє місце у групі H, яка дає путівку до плей-оф Ліги Європи. Адже всі ми розуміємо, що як "гірникам", так і бельгійцям буде дуже важко конкурувати за щось більше проти таких суперників, як Барселона та Порту.

Не без частки удачі, але перше очне протистояння між Антверпеном та Шахтарем завершилося на користь української команди. Підопічні Марка ван Боммела провели вражаючий перший тайм проти "гірників", але провалили другу половину зустрічі — до того ж ще й Тобі Альдервейрельд не реалізував пенальті в компенсований час. Тоді підсумком стала поразка Антверпена з рахунком 2:3, при цьому у внутрішній першості справи команди ван Боммела також залишають бажати кращого — лише одна перемога в останніх п'яти поєдинках при наявності трьох нічиїх і поки що шосте місце в турнірній таблиці. Від лідера Антверпен відділяють вже аж вісім очок.

Що стосується Порту, на даному етапі сумнівів щодо майбутнього місця підопічних Сержіу Консейсау у плей-оф Ліги чемпіонів практично немає. Із самого початку "дракони" разом із Барселоною виглядали явними фаворитами групи H. Головна ж інтрига — хто з них у результаті фінішує на першому місці, а хто залишиться задовольнятися другим рядком.

Поки що в цьому питанні все проходить доволі очікувано і без очевидних сенсацій. У першому турі Порту впевнено розібрався з Шахтарем (3:1), а у другому склав безпосередню конкуренцію Барселоні, але у підсумку все ж зазнав мінімальної поразки з рахунком 0:1. У чемпіонаті Португалії у "драконів" загалом також все добре — шість перемог у восьми стартових турах за наявності однієї поразки, тому будь-який інший результат із Антверпеном, окрім перемоги, можна буде розцінювати як невдачу і навіть сенсацію.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Сержіу Консейсау. Так, на перемогу Порту пропонується коефіцієнт 2,11, тоді як потенційний успіх Антверпена оцінюється показником 3,65. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55. 

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Антверпен: Бюте — Батай, Альдервейрельд, Кулібалі, Вейндал — Альхассан Юсуф, Вермерен — Еккеленкамп — Муя, Янссен, Баліквіша

Порту: Діогу Кошта — Жоау Маріу, Кардозу, Карму, Франку — Пепе, Еуштакіу, Варела, Галено — Еванілсон, Таремі

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ 

Команди зіграють вперше між собою.

ПОТОЧНА ФОРМА

footballпрогноз 1:2

 

команди
   