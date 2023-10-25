Антверпен — Порту. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 25.10.2023

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, який пройде 25 жовтня та розпочнеться о 22:00.

У рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті H на нас чекає протистояння між Антверпеном та Порту, яке пройде на стадіоні Босейлстадіон.

СЕРЕДА, 25 ЖОВТНЯ, 22:00. ЕСТАДІО ОЛІМПІКО, АНТВЕРПЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — БЕНУА БАСТЬЄН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Антверпен — команда, яка має не лише статус чинного чемпіона Бельгії, а й статус головного конкурента Шахтаря у боротьбі за потрапляння єврокубкову весну. Якщо говорити точніше і справедливіше – у боротьбі за третє місце у групі H, яка дає путівку до плей-оф Ліги Європи. Адже всі ми розуміємо, що як "гірникам", так і бельгійцям буде дуже важко конкурувати за щось більше проти таких суперників, як Барселона та Порту.

Не без частки удачі, але перше очне протистояння між Антверпеном та Шахтарем завершилося на користь української команди. Підопічні Марка ван Боммела провели вражаючий перший тайм проти "гірників", але провалили другу половину зустрічі — до того ж ще й Тобі Альдервейрельд не реалізував пенальті в компенсований час. Тоді підсумком стала поразка Антверпена з рахунком 2:3, при цьому у внутрішній першості справи команди ван Боммела також залишають бажати кращого — лише одна перемога в останніх п'яти поєдинках при наявності трьох нічиїх і поки що шосте місце в турнірній таблиці. Від лідера Антверпен відділяють вже аж вісім очок.

Що стосується Порту, на даному етапі сумнівів щодо майбутнього місця підопічних Сержіу Консейсау у плей-оф Ліги чемпіонів практично немає. Із самого початку "дракони" разом із Барселоною виглядали явними фаворитами групи H. Головна ж інтрига — хто з них у результаті фінішує на першому місці, а хто залишиться задовольнятися другим рядком.

Поки що в цьому питанні все проходить доволі очікувано і без очевидних сенсацій. У першому турі Порту впевнено розібрався з Шахтарем (3:1), а у другому склав безпосередню конкуренцію Барселоні, але у підсумку все ж зазнав мінімальної поразки з рахунком 0:1. У чемпіонаті Португалії у "драконів" загалом також все добре — шість перемог у восьми стартових турах за наявності однієї поразки, тому будь-який інший результат із Антверпеном, окрім перемоги, можна буде розцінювати як невдачу і навіть сенсацію.

Партнер Football.ua, компанія Favbet, вважає, що фаворитом цього протистояння є підопічні Сержіу Консейсау. Так, на перемогу Порту пропонується коефіцієнт 2,11, тоді як потенційний успіх Антверпена оцінюється показником 3,65. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Антверпен: Бюте — Батай, Альдервейрельд, Кулібалі, Вейндал — Альхассан Юсуф, Вермерен — Еккеленкамп — Муя, Янссен, Баліквіша

Порту: Діогу Кошта — Жоау Маріу, Кардозу, Карму, Франку — Пепе, Еуштакіу, Варела, Галено — Еванілсон, Таремі

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди зіграють вперше між собою.

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