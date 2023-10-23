Тухель: Метою Баварії завжди має бути вихід до 1/4 фіналу

Наставник дав свій коментар.

Томас Тухель не вважає легкою групу Баварії в Лізі чемпіонів.

"Конкуренція зараз настільки жорстка, що груповий етап уже не буває легким. Потрібно бути пильними і зосередженими всі 90 хвилин.

У групі з Галатасараєм, Манчестер Юнайтед і Копенгагеном не можна дозволити собі зробити жодної помилки, не кажучи вже про дві, тому ми працюємо, щоб стати надійнішими та стійкішими.

У кінцевому підсумку нашою метою завжди має бути вихід до чвертьфіналу. Вигравши групу, в 1/8 фіналу ви зіграєте з командою, яка посіла друге місце у своїй групі. Далі багато що залежить від вдалого жеребкування", — наводить слова Тухеля офіційний сайт УЄФА.

У найближчому матчі Баварія зіграє проти Галатасарая 24 жовтня о 19:45.