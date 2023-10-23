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-
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Копенгаген
-
24 жовтня
22:00
Ланс
-
ПСВ
-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
Брага
-
Реал Мадрид
-
24 жовтня
22:00
Феєнорд
-
Лаціо
-
25 жовтня
19:45
Барселона
-
Шахтар
-
25 жовтня
19:45
Селтік
-
Атлетіко
-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Црвена Звезда
-
25 жовтня
22:00
Антверпен
-
Порту
-
25 жовтня
22:00

Тухель: Метою Баварії завжди має бути вихід до 1/4 фіналу

23 жовтня 2023

ТОМАС ТУХЕЛЬ, GETTY IMAGES

Наставник дав свій коментар.

Томас Тухель не вважає легкою групу Баварії в Лізі чемпіонів.

"Конкуренція зараз настільки жорстка, що груповий етап уже не буває легким. Потрібно бути пильними і зосередженими всі 90 хвилин. 

У групі з Галатасараєм, Манчестер Юнайтед і Копенгагеном не можна дозволити собі зробити жодної помилки, не кажучи вже про дві, тому ми працюємо, щоб стати надійнішими та стійкішими.

У кінцевому підсумку нашою метою завжди має бути вихід до чвертьфіналу. Вигравши групу, в 1/8 фіналу ви зіграєте з командою, яка посіла друге місце у своїй групі. Далі багато що залежить від вдалого жеребкування", — наводить слова Тухеля офіційний сайт УЄФА. 

У найближчому матчі Баварія зіграє проти Галатасарая 24 жовтня о 19:45. 

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