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-
24 жовтня
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-
Арсенал
-
24 жовтня
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Уніон Берлін
-
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-
24 жовтня
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22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
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25 жовтня
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Кардозу та Араухо повернулися до стартових складів на матч між Порту та Барселоною

04 жовтня 2023

Фабіу Кардозу, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи H, у якому зіграють португальський Порту та каталонська Барселона.

Португальський Порту та каталонська Барселона зустрінуться у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у рамках групи Н.

Після виїзної перемоги над донецьким Шахтарем (3:1), головний тренер "драконів" Сержиу Консейсау повернув у стартовий склад одразу чотирьох виконавців — Фабіу Кардозу, Венделла Борхеса, Пепе Акіно та Ромаріу Баро.

У той же час наставник "блаугранас" Хаві після розгрому Антверпена (5:0) вирішив з перших хвилин використати Рональда Араухо та Оріоля Ромеу.

Порту: Кошта — Маріу, Кардозу, Карму, Венделл — Варела, Еуштакіу — Пепе Акіно, Баро, Галено — Таремі.

Запасні: Рамуш, Груїч, Консейсан, Санчес, Ніко, Хайме, Намасо, Франку,  Наварро, Мартінес, Еванілсон, Боржеш.

Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Гаві, Ромеу, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Феліш.

Запасні: Пенья, Астралага, Мартінес, Торрес, Крістенсен, Алонсо, Роберто, Касадо, Фермін.

Гра Порту — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

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