Кардозу та Араухо повернулися до стартових складів на матч між Порту та Барселоною

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи H, у якому зіграють португальський Порту та каталонська Барселона.

Португальський Порту та каталонська Барселона зустрінуться у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у рамках групи Н.

Після виїзної перемоги над донецьким Шахтарем (3:1), головний тренер "драконів" Сержиу Консейсау повернув у стартовий склад одразу чотирьох виконавців — Фабіу Кардозу, Венделла Борхеса, Пепе Акіно та Ромаріу Баро.

У той же час наставник "блаугранас" Хаві після розгрому Антверпена (5:0) вирішив з перших хвилин використати Рональда Араухо та Оріоля Ромеу.

Порту: Кошта — Маріу, Кардозу, Карму, Венделл — Варела, Еуштакіу — Пепе Акіно, Баро, Галено — Таремі.

Запасні: Рамуш, Груїч, Консейсан, Санчес, Ніко, Хайме, Намасо, Франку, Наварро, Мартінес, Еванілсон, Боржеш.

Барселона: тер Штеген — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Гаві, Ромеу, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Феліш.

Запасні: Пенья, Астралага, Мартінес, Торрес, Крістенсен, Алонсо, Роберто, Касадо, Фермін.

Гра Порту — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.