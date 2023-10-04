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-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
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-
24 жовтня
22:00
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-
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-
24 жовтня
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-
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-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
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-
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-
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Сікан забив дебютний гол у єврокубках

04 жовтня 2023

Данило Сікан, getty images

Український форвард відзначився у матчі Ліги чемпіонів проти Антверпена.

У рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар вирушив у гості до бельгійського Антверпена.

Програючи супернику у два м'ячі після першого тайму, "гірникам" вдалося забити швидкий гол одразу після перерви, а його автором став нападник Данило Сікан.

Для 22-річного українця цей м'яч у ворота Антверпена став дебютним у рамках єврокубків, на що йому знадобилося провести 12 матчів (9 — у Лізі чемпіонів, 3 — у Лізі Європи). 

До цього серед результативних дій у єврокубках на рахунку Данили Сікана були тільки два асисти.

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