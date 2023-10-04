Шахтар за всіма статтями поступився Антверпену в першому таймі

Команда Патріка ван Леувена назбирала результативних помилок у захисті.

Донецький Шахтар цими хвилинами грає матч другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі бельгійського Антверпена в рамках квартету H.

Завершився перший тайм цієї зустрічі, за підсумком якого в український уболівальників знову немає жодних позитивних емоцій.

Команда Патріка ван Леувена виглядала слабшою за суперників у плані атакувальних дій, тоді як власне протистояння взагалі розпочинала з помилки Ярослава Ракіцького перед власним штрафним.

Надалі ми спостерігали за спробами "гірників" відігратись, але колектив Марка ван Боммела надійно тримав лінію захисту. У Шахтаря було лише приблизно півтора моменти біля чужих воріт за всю першу половину матчу, тоді як суперники відповіли швидкою контратакою під завісу тайму й знову були успішними.

Голи Муя та Баліквіші — це те, із чим донеччани виходитимуть на другу половину гри, проте як долати цього суперника? Передумов ми не побачили.

Гра Антверпен — Шахтар розпочався о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.