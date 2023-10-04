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-
24 жовтня
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-
Реал Сосьєдад
-
24 жовтня
19:45
Манчестер Юнайтед
-
Копенгаген
-
24 жовтня
22:00
Ланс
-
ПСВ
-
24 жовтня
22:00
Севілья
-
Арсенал
-
24 жовтня
22:00
Уніон Берлін
-
Наполі
-
24 жовтня
22:00
Брага
-
Реал Мадрид
-
24 жовтня
22:00
Феєнорд
-
Лаціо
-
25 жовтня
19:45
Барселона
-
Шахтар
-
25 жовтня
19:45
Селтік
-
Атлетіко
-
25 жовтня
22:00
Ньюкасл Юнайтед
-
Боруссія Дортмунд
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
Янг Бойз
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Црвена Звезда
-
25 жовтня
22:00
Антверпен
-
Порту
-
25 жовтня
22:00

Шахтар за всіма статтями поступився Антверпену в першому таймі

04 жовтня 2023

Антверпен — Шахтар, Getty Images

Команда Патріка ван Леувена назбирала результативних помилок у захисті.

Донецький Шахтар цими хвилинами грає матч другого туру Ліги чемпіонів УЄФА на полі бельгійського Антверпена в рамках квартету H.

Завершився перший тайм цієї зустрічі, за підсумком якого в український уболівальників знову немає жодних позитивних емоцій.

Команда Патріка ван Леувена виглядала слабшою за суперників у плані атакувальних дій, тоді як власне протистояння взагалі розпочинала з помилки Ярослава Ракіцького перед власним штрафним.

Надалі ми спостерігали за спробами "гірників" відігратись, але колектив Марка ван Боммела надійно тримав лінію захисту. У Шахтаря було лише приблизно півтора моменти біля чужих воріт за всю першу половину матчу, тоді як суперники відповіли швидкою контратакою під завісу тайму й знову були успішними.

Голи Муя та Баліквіші — це те, із чим донеччани виходитимуть на другу половину гри, проте як долати цього суперника? Передумов ми не побачили.

Гра Антверпен — Шахтар розпочався о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

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