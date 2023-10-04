Ліга чемпіонів. Група E. Напередодні

Football.ua представляє прев'ю поєдинків другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у квартеті E.

У рамках квартету E групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА увечері на нас чекають два протистояння: Атлетіко на своєму полі прийме Феєнорд, а Селтік — Лаціо.

Таблиця

Тур

Атлетіко — Феєнорд

Середа, 4 жовтня, 19:45, стадіон Метрополітано, Мадрид. Арбітр зустрічі — Франсуа Летексьє (Франція)

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Атлетіко мав перемагати у матчі першого туру проти Лаціо, проте наприкінці зустрічі римський клуб зумів відігратися, при цьому, гол забив воротар Іван Проведел. Не часто побачиш таке видовище.

На вихідних Атлетіко зумів "розважити" шанувальників своєї команди: колектив Дієго Сімеоне програвав Кадісу у два м'ячі, проте зумів не лише відігратися, а й перемогти (3:2). Героєм зустрічі став Анхель Корреа, який підміняв Альваро Морату.

Перед стартом сезону Феєнорд вдалося зберегти всіх ключових виконавців у своєму складі. Якщо на старті нідерландський клуб виглядав не найкращим чином, то зараз набрав кондиції і можна відзначити важливі перемоги як над Селтіком (2:0) у першому турі ЛЧ, так і проти конкурента Аякса (4:0) у Ередівізі.

За версією букмекерів, Атлетіко – фаворит матчу: перемога іспанського клубу оцінюється коефіцієнтом 1.68, а перемога голландського – 5.30. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.10.

Орієнтовні склади:

Атлетіко: Облак — Аспілікуета, Вітсель, Ермосо — Моліна, Льоренте, Коке, Сауль, Ліно — Грізманн, Мората.

Феєнорд: Велленройтер – Гертруйда, Траунер, Ганцко, Гартман – Віффер, Тімбер – Мінтех, Стенгс, Пайшао – Уеда.

Очні зустрічі

Поточна форма

прогноз 2:0

Селтік — Лаціо

Середа, 4 жовтня, 22:00, стадіон Селтік Парк, Глазго. Арбітр зустрічі — Донатас Румшас (Литва)

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Селтік практично ідеально виступає в чемпіонаті Шотландії: шість перемог і одна нічия у семи турах, а також має відрив у чотири очки від найближчого переслідувача. Однак Ліга чемпіонів – це зовсім інша справа. У першому турі шотландський клуб поступився Феєнорду, і зараз команді необхідно довести серйозність намірів потрапити хоча б у зону Ліги Європи.

На Селтік Парк, безумовно, буде гарна атмосфера, проте, якщо це допомагає на внутрішній арені, то на міжнародній – ні. Востаннє Селтік перемагав у Лізі чемпіонів на своєму полі — у 2017 році проти Астани у кваліфікації плей-оф.

Не найпростіший стан справ у Лаціо: у новому сезоні лише дві перемоги — над Наполі та Торіно, а також зі знаком плюс можна записати нічию проти Атлетіко (1:1). Мауріціо Саррі чудово усвідомлює ситуацію і, хто знає, чергова невдача може змусити президента Лотіто звільнити наставника.

За версією букмекерів більше шансів на перемогу у Лаціо: перемога римлян оцінюється коефіцієнтом 2.45, а перемога шотландського клубу — 3.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.50.

Орієнтовні склади:

Селтік: Харт — Ралстон, Картер-Вікерс, Скейлз, Тейлор — Гатате, Макгрегор, О'Райлі — Маеда, Фурухаші, Пальма.

Лаціо: Проведель – Марушич, Касале, Романьолі, Пеллегріні – Альберто, Весіно, Камада – Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.

Очні зустрічі

Поточна форма