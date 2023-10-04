Арсенал програв Лансу, ведучи в рахунку

"Каноніри" підтримали Манчестер Юнайтед.

Арсенал в рамках поєдинку другого тура групового етапу Ліги чемпіонів грав на виїзді проти Ланса та поступився з рахунком 1:2.

Команда Мікеля Артети змогла відкрити рахунок на 14 хвилині завдяки точному удару Габі Жезуса, проте вже через 10 хвилин пропустила — відзначився Томассон.

В середині другої половини гри Ваї вивів Ланс вперед та приніс своїй команді три бали.

Ланс - Арсенал 2:1

Голи: Томассон, 25, Ваї, 69 — Жезус, 14

Ланс: Самба — Градіт, Данзо, Медіна — Франковський, Менді (Діуф, 73), Абдул Самед, Мачадо (Агілар, 81) — Сотока, Томассон (Фульжіні, 73) – Ваї (Саїд, 74)

Арсенал: Рая — Томіясу, Саліба, Габріел, Зінченко (Вайт, 70) — Едегор (Нкетіа, 80), Райс, Гавертц (Сміт-Роу, 71) — Сака (Вієйра, 34), Жезус, Троссар (Нельсон, 71)